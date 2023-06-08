3 صفقات كبرى في 48 ساعة..بداية قوية للميركاتو الصيفي

المصدر: وام

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بعد أيام قليلة من ختام الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية الكبرى، دخلت الأندية الكبيرة سريعا في السباق على ضم أفضل العناصر لتشهد سوق انتقالات اللاعبين بداية قوية ومثيرة في صيف هذا العام حتى قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وخلال 48 ساعة فقط، شهد الميركاتو الصيفي 3 صفقات من العيار الثقيل، تبشر بسوق انتقالات حافل بالصفقات الكبيرة على مدار الأسابيع المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية في تدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وبعد مسيرة مميزة وتاريخية مع ريال مدريد على مدار 14 موسما متتاليا، اجتذب الفرنسي كريم بنزيما كثيرا من الأضواء من خلال رحيله عن النادي الملكي بنهاية الموسم والانتقال إلى اتحاد جدة ليكون صاحب أول الصفقات البارزة في الموسم الحالي.

وانضم بنزيما /35 عاما/ إلى اتحاد جدة بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى 2026، ولحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد إلى الدوري السعودي، حيث كان رونالدو انتقل إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي خلال يناير الماضي.

وقال بنزيما في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لريال مدريد: "لن أنسى ريال مدريد أبدا. إنه النادي الأفضل في العالم وعلى مدار التاريخ، حان الوقت لرحيلي عن صفوف الفريق وكتابة فصل جديد في مسيرتي الكروية، ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو ما فزت به هنا".

وأوضح: "أود أن أشكر النادي وزملائي بالفريق. كانت رحلة جيدة في حياتي. كنت محظوظا بدرجة كافية لتحقيق حلم الطفولة باللعب لهذا الفريق".

وبعد مرور 24 ساعة فقط على أنباء انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة، اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2022، الاتجاه غربا حيث أعلن اللاعب المخضرم، في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية مساء أمس ، انضمامه إلى انتر ميامي الأمريكي.

وحسم ميسي /35 عاما/ بهذا مسألة مستقبله، والتي شغلت الوسط الرياضي في أوروبا وخارجها لفترة طويلة امتدت على مدار شهور حتى قبل انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم المنقضي.

كما أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن انتقال لاعبه الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام /19 عاما/ إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 103 ملايين يورو إضافة لمتغيرات إضافية قد تصل إلى 30 % من قيمة هذا المقابل المالي المعلن.

وكان بيلينجهام من اللاعبين الذين خطفوا الأضواء بشدة في الموسم المنقضي، وأصبح هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا نظرا للإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب إضافة لصغر سنه والخبرة الكبية التي اكتسبها من المشاركات مع دورتموند والمنتخب الإنجليزي.

وعلى مدار 3 مواسم، خاض بيلينجهام أكثر من 132 مباراة مع دورتموند؛ منها أكثر من 90 مباراة في الدوري الألماني، كما شارك اللاعب في 24 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي في غضون 3 سنوات بخلاف مشاركاته السابقة مع منتخبات إنجلترا للناشئين والشباب.

وتمثل الصفقات الثلاثة بداية قوية لسوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، والذي قد يشهد مزيدا من الصفقات الكبيرة في ظل رغبة أندية عدة في العودة لدائرة المنافسة بقوة في المواسم المقبلة؛ ومنها ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

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