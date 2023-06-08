"الإمارات للدراجات الهوائية" يتصدر المرحلة الرابعة لسباق فرنسا

المصدر: وام

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فاز مايكل بيرج سائق "فريق الإمارات" للدراجات الهوائية بالمرحلة الرابعة من سباق "كريتريوم دو دوفين" بفرنسا.

ويعد هذا الفوز الـ 31 في الموسم لفريق الإمارات الذي يحتل الصدارة حالياً بتصنيف الفرق، كما أنه يمثل أكبر نتيجة في مسيرة الدراج القصيرة.

وأظهر بيرج " 24" عاماً مستوى جيداً خلال السباق، وانطلق في مسار محتشد بالتلال بطول 31.1 كيلومتراً، بدءاً من "كور " وانتهاءً بمنطقة "بيلمونت دو لا لوار".

وأنهى دراج فريق الإمارات الدورة في زمن قدره 37 دقيقة و28 ثانية، بمتوسط سرعة 49.8 كيلومتراً في الساعة.

ويتكون المسار من 3 أجزاء رئيسية، حيث يبدأ بقسم صاعد، ثم منحدر أطول حتى نقطة التفتيش الأولى عند نحو 10.7 كيلومترات، وصولاً إلى القسم المسطح بطول 9 كيلومترات في المنتصف، وفي النهاية يمتد المسار بطول 11.4 كيلومتراً مع صعود قليل بتدرجات تصل إلى 6 ٪ نحو خط النهاية.

وكان بيرج أبطأ في النقاط الوسيطة من المسار، لكنه انطلق بشكل جيد وأنهى السباق بقوة، محققاً الفوز بفارق 12 ثانية، عن جوناس فينججارد من فريق جامبو فيزما، صاحب المركز الثاني.

وقال بيرج إنه بذل جهد كبير لتحقيق الفوز الاحترافي الأول، والحصول على "القميص الأصفر"، ويشعر بسعادة كبيرة، لاسيما أنه حقق هذه النتيجة وسط أجواء المنافسة القوية، والمسارات الصعبة للسباق.

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