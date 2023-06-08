إلغاء أحداث رياضية أمريكية جراء حرائق في كندا

المصدر: د ب ا

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أدى سوء جودة الهواء في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا شمال شرق الولايات المتحدة الأربعاء إلى إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وجرى إعادة جدولة مباريات دوري البيسبول الرئيسي بين فريقي نيويورك يانكيز وشيكاغو وايت سوكس في نيويورك وبين فيلادلفيا فيليز وديترويت تايجرز في فيلادلفيا.

وقال فريق نيويورك: "تمت إعادة جدولة مباراة يانكيز ووايت سوكس الليلة (الأربعاء 7 يونيو) بسبب سوء جودة الهواء جراء الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية وسيتم إقامتها بدلا من ذلك اليوم الخميس 8 يونيو".

كما أعاد فيليز جدولة مباراته ضد تايجرز اليوم الخميس.

وتم وضع مدينة نيويورك تحت تحذير صحي لجودة الهواء كان من المقرر أن يستمر حتى اليوم الخميس. لكن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز قال مساء الأربعاء إن التحذير تم تمديده حتى الساعة 11.59 مساء الخميس (03.59 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، ما يعني أنه قد يتم ترحيل موعد مباراة يانكيز مرة أخرى.

وانتقل الدخان المتصاعد من مئات الحرائق في شرق كندا جنوبا وغطى مدنا أمريكية بما في ذلك نيويورك بحجاب ضبابي منذ يوم الثلاثاء.

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