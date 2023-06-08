6 بطولات دولية و64 فعالية رياضية بدبي في يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أكثر من 70 فعالية رياضية متنوعة، خلال الشهر الجاري؛ بواقع 6 بطولات دولية، و64 فعالية محلية، تشمل العديد من الألعاب الفردية والجماعية، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها المكان المفضل لانطلاقة العديد من الدوريات العالمية في مختلف الرياضات، التي تجمع نخبة الرياضيين الأفراد والفرق والمنتخبات، للتنافس في أحدث المنشآت الرياضية، وأمام جمهور كبير ومتنوع من مختلف الجنسيات، الذين يعيشون في دبي أو يزورونها باستمرار على مدار العام.

وتشهد دبي خلال الشهر الجاري انطلاق 6 بطولات دولية، من بينها 4 دوريات عالمية تقام لأول مرة، حيث تنطلق في الساعة 2 ظهر اليوم منافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ» الأول من نوعه على الإطلاق، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى الأحد المقبل، وتستضيف منافساته كوكاكولا أرينا،

ويشارك فيه نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم، بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني للبادل، الذي توزعوا على الفرق الأربعة، وهم عبدالله أهلي، الذي انضم إلى فريق «شيتاز»، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله، الذي انضم إلى صفوف فريق «جاغوارز»، وفارس الجناحي، الذي انضم إلى صفوف فريق «بانثرز»، وسالم الهولي مع فريق «تايغرز».

كما تشهد دبي انطلاقة النسخة الأولى من الدوري العالمي للشطرنج، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتنظمه مجموعة ماهيندرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويستضيفه نادي دبي للشطرنج والثقافة، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل، ويشارك فيه نخبة من أبطال اللعبة، ونجومها من حول العالم.

ويقام نهائي النسخة الأولى من دوري السوبر لمنطقة غرب آسيا لكرة السلة للأندية، الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة والمكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ويستضيف نادي شباب الأهلي منافساته بداية من يوم غد، ويستمر حتى 17 الجاري، بمشاركة 8 فرق، ويتأهل الفريقان اللذان يصلان إلى الدور النهائي في هذا الدوري إلى بطولة الأندية الآسيوية، على أن يتأهل البطل إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في أجندة الاتحاد الدولي للسلة.

كما تستضيف دبي النسخة الأولى من دوري كبادي للسيدات، خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجاري، وتنظمه شركة فابيرج لتنظيم المعارض في نادي شباب الأهلي بالنهدة. وتنطلق يوم غد منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022»، التي تقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتستمر المنافسات في قاعات مركز دبي التجاري العالمي حتى 20 الجاري.

كما يشهد شهر يونيو الجاري تنظيم 64 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية، من بينها بطولة كرة السلة في ألعاب مدارس دبي، وفعاليات عالم دبي للرياضة، ونهائي بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، بطولة المحترفين للكريكت، وبطولة القوارب الشراعية الحديثة.

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