«مونديال سلة الكراسي» ينطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تدشن دبي غداً النسخة 14 لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم بمركز دبي التجاري العالمي.

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف «المونديال» بعد 13 سنة سابقة استضافتها دول أوروبية وآسيوية وأمريكية. وأكملت اللجنة المنظمة كل استعداداتها لافتتاح الحدث العالمي في الخامسة والنصف من مساء غدٍ، فيما خاضت المنتخبات المشاركة حصتها التدريبية الأولى بعد وصولها على الملعبين الرئيسيين بمركز دبي التجاري العالمي.

وتضم المجموعة الأولى لمنتخبات الرجال منتخبنا واستراليا وإيطاليا والبرازيل، حيث يستهل منتخبنا مشواره في ظهوره الأول في المونديال بلقاء نظيره الإيطالي مساء غدٍ، فيما تضم المجموعة الثانية مصر، تايلاند، ألمانيا، كندا، بينما تتكون المجموعة الثالثة من الأرجنتين، فرنسا، هولندا، كوريا الجنوبية، فيما يشارك حامل اللقب «بريطانيا» في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه إيران، أمريكا، العراق.

ويشارك 12 منتخباً في بطولة السيدات تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم الأولى اليابان، الجزائر، أمريكا، تايلاند، هولندا، ألمانيا فيما تضم المجموعة الثانية البرازيل، كندا، الصين، استراليا، أسبانيا، بريطانيا.

جاهزية

وأعرب بيل جونسن مدرب منتخب بريطانيا عن سعادته بزيارته الأولى لدبي التي وصفها بـ«المدينة الجميلة»، مؤكداً أن المنتخب البريطاني في قمة جاهزيته لخوض تحدي «مونديال دبي» وفق النهج المرسوم من الجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية في حملته للدفاع عن لقبه.

وكشف المدرب أنه جهّز المنتخب للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم من خلال معسكر ألمانيا والذي لعب فيه العديد من المباريات، والتي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وأشار بيل إلى أن البطولة لا تعترف بالتكهنات المسبقة في ظل التحضيرات الجيدة للمنتخبات المشاركة فيها، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

ووصف بيل مجموعته بالقوية في وجود المنتخبين الأمريكي والإيراني، متطلعاً أن يرسم حامل اللقب صورة طيبة للنتائج التي حققها في مدينة هامبورغ الألمانية 2018 وتكرار المشهد نفسه، والتي أهلته للوصول إلى منصة التتويج.

وقال: إن الجهاز الفني وضع من خلال الحصة التدريبية التي خاضها بالملعب الرئيس بمركز دبي التجاري اللمسات الأخيرة للمشاركة في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز