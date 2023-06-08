جواهر القاسمي: جائزة التميز الرياضي تخلق جيلاً يؤمن بشغف الإنجاز

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ورئيسة جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، تم الإعلان عن شروط ومعايير الدورة الأولى لجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، في مؤتمر صحفي عقد نهار أمس في بيت الحكمة بالشارقة، وقام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ونجلاء عبدالله الشامسي، أمين عام الجائزة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، مشرف لجنة التقييم والتحكيم، بإطلاع الحضور على كل التفاصيل المتعلقة بالجائزة .

وصرحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بكلمة جاء فيها: اكتسب المشهد الرياضي أخيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة شعبية كبيرة بين الأفراد والجهات المحلية، نتجت عنها جهود فردية خاضت منافسات محلية وعالمية وأحرزت الألقاب والميداليات والجوائز.

هذه الجهود الفردية باتت الأساس الذي يضمن استدامة الممارسات والخبرات الفنية الرياضية، فكم من شخص اختار أن يُنظم بطولة رياضية لمجموعة من الهواة، وآخر وفّر مساحة لنفسه وزملائه لممارسة رياضة يهوونها، ومنهم من كرس مواهبه في نشر ثقافة التميز الرياضي على مستوى المجتمعي بتدريب اللاعبين الناشئين وتطوير قدراتهم، هؤلاء لم ينتظروا مقابلاً للاستمرار، بل هم أفراد ساقهم شغفهم في المجال الرياضي إلى فضيلة العطاء، ولم يقف في طريقهم أو يثبط عزيمتهم غياب الجهات الداعمة لمواهبهم الرياضية.

إنجاز رياضي

وأضافت سموها: في جميع مناطق إمارة الشارقة، تتوفر المساحات الآمنة والمزودة بالملاعب والمعدات الرياضية لمرتادي ضواحي الإمارة، فنحن محظوظون باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر ثقافة الحياة الصحية التي تخلق أبطالاً في القطاع الرياضي المحلي، ووقوف سموه على احتياجات المجال الرياضي، وتحديداً أصحاب الإنجازات الرياضية، لتبقى شعلة الشغف لديهم موقودة تحصد إنجازاً تلوَ الآخر.

وها قد آن لتلك الجهود التي استمرت تُنجِز في الخفاء أن يتم الاحتفاء بها كما تستحق، وبإطلاق «جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي»، سنحرص على تعريف المجتمع بهذه الشخصيات لتصبح مثالاً يحتذى به، ولتخلق جيلاً يؤمن بأهمية الإنجاز الرياضي وينشر هذا الشغف بين أقرانه وفي نطاق مجتمعه.

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