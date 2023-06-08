مروان الحتاوي: ثلاثي السباحة جاهز للتحدي

المصدر: دبي - البيان

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أكد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة، أن إخطارهم بالمشاركة العربية جاء في منتصف استعداداتهم لبطولة العالم للسباحة المقررة إقامتها في فوكوكا باليابان خلال الشهر ذاته الذي تقام فيه البطولة العربية، ويعتبر منتخبنا الوطني للسباحة جاهزاً للتحدي العربي، باستثناء السباح يوسف المطروشي الذي يغيب بسبب ارتباطه ببرنامج التحضيرات في أمريكا ضمن خطة إعداد للمشاركة أولمبياد باريس 2024، لافتاً إلى أن المنتخب يشارك بثلاثة لاعبين واعدين من أصحاب الأرقام القياسية هم: عمر الحمادي وسالم غالب ويوسف الشامسي، بينما تعذرت مشاركة البنات بسبب الانشغال بالامتحانات المدرسية.

وأضاف الحتاوي أن البطولة تعتبر صعبة في ظل مشاركة نخبة السباحين من الجزائر ومصر والأردن والمغرب، إلا أن ثقتهم كبيرة بقدرات لاعبينا الشباب الذين سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية في الدورة العربية عبر تقديم مشاركة مشرفة تليق بسمعة الإمارات وإحراز ميدالية في حال التأهل للنهائي في مختلف المنافسات.

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