محمد الشبلي: البطولة خير إعداد لـ «الآسياد»

المصدر: دبي - البيان

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كشف محمد الشبلي المدير الفني لاتحاد الملاكمة، أن منتخبنا يشارك في الدورة العربية بأربعة لاعبين؛ بواقع اثنين في منافسات الرجال ولاعبتين في منافسات السيدات، وهو الفريق الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي يتطلعون إلى تحقيق إنجازات جديدة بها، مشيراً إلى أن المشاركة في الجزائر تعتبر خير إعداد لـ «الآسياد» في الصين، وجاءت التحضيرات للبطولة العربية متواضعة بسبب تزامن الموعد قبل الانطلاقة مع الامتحانات، إضافة إلى حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيتجمع فيه اللاعبون خلال ثاني أيام العيد قبل الالتحاق بالبطولة.

وأضاف الشبلي أن المهمة العربية ليست سهلة والألعاب القتالية يصعب فيها التكهن بالنتائج لارتباطها بما ستسفر عنها القرعة من مواجهات وعلى ضوء ذلك يمكن العمل لتحقيق النتائج التي يتطلعون إليها، مشيراً إلى أنه على الصعيد العربي حققت الملاكمة الإماراتية أكثر من 15 ميدالية في البطولات العربية خلال السنوات الخمس الماضية آخرها حصد الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولة العرب عن طريق فريق يضم مجموعة من الشباب تعذرت مشاركتهم في دورة الألعاب العربية بسبب التحاقهم بالخدمة الوطنية.

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