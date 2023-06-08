«الألعاب العربية» استعدادات متباينة لمنتخباتنا الوطنية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، علي الظاهري

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تسابق منتخباتنا الوطنية الزمن لتجهيز نفسها استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العربية الـ15، المقررة في الجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل، التي تشارك فيها الإمارات بـ131 رياضياً (80 لاعباً و51 لاعبة)، في 15 رياضة مختلفة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض المنتخبات جهوزيتها الكاملة للدورة والمراهنة على الصعود على منصات التتويج، كشفت منتخبات أخرى عن أن استعداداتها لم ترتق إلى المستوى المطلوب لأسباب مختلفة، منها ضيق الوقت وتزامن فترة التحضيرات مع عطلة عيد الأضحى المبارك والامتحانات المدرسية، وكذلك انشغال بعض المنتخبات بمشاركات أخرى؛ على غرار سباحنا يوسف المطروشي الذي يستعد حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة العالم التي تقام بعد أسبوع واحد من نهاية الدورة العربية، وكذلك منتخب الجودو المرتبط ببرنامج إعداد خاص بأولمبياد باريس 2024. وكانت الإمارات حققت 32 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و15 ميدالية برونزية في آخر مشاركة لها في دورة الألعاب العربية الـ14 التي استضافتها قطر في 2011.

إنجازات

أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن منتخبنا الوطني يتطلع إلى تحقيق 8 ميداليات ملونة في مختلف منافسات الرجال والسيدات، وقال لـ «البيان»: هذه الحصيلة المتوقعة من الميداليات عطفاً على النتائج الأخيرة في البطولة العربية المجمعة التي أقيمت في الدولة شهر ديسمبر الماضي وحققت فيها دراجات الإمارات إنجازات مشرفة، موضحاً أن القائمة تضم في منافسات الرجال: أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف الكعبي، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، وخالد معيوف، بينما تضم قائمة السيدات: صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، وهدى حسين، موزة المنصوري، مروى سلمان ومريم الزعابي، إلى جانب الإداري معاذ سلطان والمدرب بدر علي ثاني والمدربة سناء المرداسي إضافة إلى بقية أعضاء الطاقم ضمن وفد يضم نحو 19 شخصاً.

وأضاف بوعصيبة أن دراجات الإمارات ستقدم مستوى مميزاً في البطولة رغم افتقاد جهود الدراج يوسف ميرزا في سباقات الطريق والذي يعتبر من العناصر المؤثرة، حيث خاضت منتخباتنا الوطنية معسكرات خارجية انطلقت في مارس الماضي في تايلند وماليزيا استعداداً للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، إضافة إلى معسكر أوروبي في إسبانيا تضمن المشاركة في سباقات محلية.

نخبة

وأكد بوعصيبة أن منتخباتنا الوطنية تضم نخبة من الدراجين من بينهم أحمد المنصوري الذي نجح في التقدم بالترتيب العام كما أن دراجات الإمارات تحتل المركز 31 عالمياً، وبعد دورة الألعاب الآسيوية قد تصل إلى بداية العشرينيات مما ينعكس إيجاباً على نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، موضحاً أن منتخب السيدات سيغادر يوم 15 مايو الجاري مع فريق الإمارات للمحترفين إلى إيطاليا لخوض معسكر لمدة 3 أشهر ستتخلله المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر ثم العودة لإيطاليا لاستئناف المعسكر الخارجي استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية في الصين.

واختتم بوعصيبة أن الدراج أحمد المنصوري وأعضاء الفريق سيستمرون في المشاركات الخارجية لغاية أبريل العام المقبل لحصد النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهناك العديد من البطولات المقرر المشاركة فيها على الصعيد القاري في آسيا وأوروبا.

ارتباط

وصرح محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الجودو أن الأخير قرر الدفع بمنتخب الشباب عوضاً عن المنتخب الأول تجنباً لإرباك برنامج تحضيراته استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تعتبر الطموح الأعلى والهدف الأول على أجندة الاتحاد ولرياضة الإمارات في الفترة المقبلة، وقال: قرر الاتحاد المشاركة بمنتخب من 5 لاعبين من الشباب في ظل ارتباط المنتخب الأول ببرنامج إعداد لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعد ضمان تأهل 3 لاعبين في إنجاز غير مسبوق، ونعمل حالياً على حصد المزيد من النقاط التأهيلية بحثاً عن صعود لاعبين آخرين إلى الأولمبياد، وبالتالي قررنا عدم إرباك برنامج تحضيرات المنتخب الأول وتجنب أي عراقيل باعتبار أن المشاركة جاءت بطريقة مفاجئة ولم تكن ضمن أجندة اللجنة الأولمبية أو حتى الاتحادات، كما أن توقيت إقامة الدورة صعب وتتزامن مع فترة الاختبارات المدرسية للاعبين وإجازة عيد الأضحى.

مشاركة

وأضاف: فضلنا المشاركة بمنتخب الشباب حتى لا يعتذر اتحاد الجودو عن التواجد في هذا المحفل العربي، وكذلك اعتبار مشاركة الشباب محطة إعدادية لهم قبل الاستحقاقات المقبل منها دورة الألعاب الفرانكوفونية التي تقام في مدينة كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، في أغسطس المقبل.

وكشف محمد جاسم عن أنه من الصعب تجهيز منتخب الشباب بشكل مثالي لدورة الألعاب العربية لأن الجودو من الألعاب التي تحتاج إلى فترة إعداد طويلة، مشيراً إلى أنه تم برمجة معسكر داخل الدولة لمدة أسبوع بعد انتهاء فترة الاختبارات المدرسية، وقال: لا يعني ذلك أن المنتخب سيذهب لمجرد المشاركة، سنبذل كل جهودنا من أجل تشريف الإمارات وتحقيق أفضل النتائج.

إمكانات

وأكد عادل حسن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى أن منتخب «القوى» يسعى لتحقيق مشاركة إيجابية على قدر الإمكانيات المتوفرة في الفترة الحالية، وقال: نشارك بـ8 لاعبين و5 لاعبات ونطمح لتحقيق نتائج مشرفة، لدينا حظوظ لتحقيق ميدالية بواسطة الشعالي حسن النعيمي صاحب ذهبية المشي السريع لمسافة 10 كيلومترات في بطولة غرب آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو أفضل اللاعبين الخليجيين ومنطقة غرب آسيا حالياً، وتعد الدورة العربية فرصة للوقوف على مدى جاهزيتنا ومقارنة موقفنا مع منتخبات شمال أفريقيا وإعداد عدد من اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، لا ننسى أن اتحاد ألعاب القوى حقق خلال فترة قصيرة ما يقرب عن 20 ميدالية بين المسابقات الخليجية وغرب آسيا.

إعداد

من جهته، أكد أحمد سالم باصليب مدير منتخب الإمارات للكاراتيه أن الأخير سيشارك بـ 5 لاعبين في دورة الألعاب العربية بهدف إعدادهم لدورة ألعاب الآسيوية ثم بطولة العالم التي نطمح أن نحقق فيها نتائج غير مسبوقة، وأضاف: حققنا في البطولة العربية الأخيرة 3 ميداليات لأول مرة في تاريخ اللعبة، سنحاول أن نؤكد تميز الكاراتيه الإماراتي على الصعيد العربي.

وتابع: بالرغم من إعلامنا في وقت متأخر بمشاركتنا في دورة الألعاب العربية إلا أننا تداركنا الأمر وقمنا بإشراك اللاعبين في معسكر داخلي مغلق لمدة 21 يوماً في الشارقة، ثم نعسكر في تركيا قبل السفر إلى الجزائر.

حظوظ

وكشف عوض المنصوري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن حظوظ منتخب السيدات في الدورة العربية تبدو ضعيفة في ظل مشاركة منتخبات عريقة مثل الجزائر وتونس ومصر، ورغم صعوبة المهمة إلا أنهم يتطلعون إلى تقديم مشاركة مشرفة باسم الإمارات، مشيراً إلى أن غياب المنتخب الأول للرجال عن المحفل العربي بسبب عدم جاهزيته للمنافسة وتحقيق النتائج المرجوة، والتركيز في الفترة المقبلة على المراحل السنية ومنتخب الشباب الذي ينتظره استحقاق خليجي في دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الدولة هذا العام.

وأفاد المنصوري أن دورة الألعاب العربية في الجزائر تعتبر محطة مهمة لمنتخب السيدات للاستعداد للبطولة العربية شهر نوفمبر المقبل التي تستضيفها الكويت، والتي يعول عليها اتحاد اللعبة آمالاً من أجل إحراز مركز ضمن الثلاثة الأولى، لافتاً إلى أن المكاسب الفنية ستكون كبيرة في ظل الاحتكاك مع كبرى مدارس الكرة الطائرة في الوطن العربي، وستكون هناك فرص أفضل في حال المشاركة بالصف الثاني من قبل المنتخبات ذات التصنيف الأول عربياً.

تواجد

أوضح زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن الاستعدادات لدورة الألعاب العربية تسير بشكل جيد، حيث يتواجد المنتخب الوطني تحت 15 عاماً في معسكر في تركيا حالياً، إضافة إلى منتخب فئة قوارب «إلكا /‏‏‏4/‏‏‏ وإلكا /‏‏‏5/‏‏‏ وإلكا /‏‏‏6/‏‏‏» وفئة أولمبية المتواجد في الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تنطلق اليوم.

وقال اللباط: طموح منتخب التجديف الصعود على منصة التتويج في الدورة العربية وأن حظوظه قوية خصوصاً أنه يضم بعض العناصر أصحاب الخبرة بالرغم أن معدل الأعمار أقل من 20 عاماً، مؤكداً أن منتخب التجديف سيحقق ما لا يقل عن 6 ميداليات في الجزائر.

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