«دبي البحري» و«بيت الخير» يعززان التعاون في المبادرات المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر من جمعية «بيت الخير» تقديراً لجهود النادي وإسهاماته المتجددة في دعم أهداف الجمعية وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المتجددة التي تخلق جسور التعاون بين الأندية الرياضية والمؤسسات التي تخدم المجتمع.

وسجل وفد رفيع من جمعية «بيت الخير» ضم كلاً من عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام، زيارة إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مقر وحدة «فيكتوري تيم»، حيث كان في استقبال الوفد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومديرو الإدارات.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي بوفد جمعية «بيت الخير» ، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يولي اهتماماً كبيراً بدعم ومساندة الأعمال الإنسانية وخدمة مختلف شرائح المجتمع وتقديم كافة أنواع المساعدات من أجل تنفيذ وإنجاح المبادرات. وقال إن النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وضع على عاتقه تفعيل الشراكات الدائمة مع المؤسسات الوطنية ومن بينها جمعية «بيت الخير» والتي وقع معها النادي مذكرة تفاهم العام الماضي، حيث ظهرت الثمار مبكراً في التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات مع النادي .

تهنئة

وهنأ عابدين طاهر العوضي خلال الزيارة مجلس إدارة النادي على نجاح الموسم الرياضي البحري الماضي الذي شهد تواصلاً إيجابياً بين المؤسستين تمثل في تنفيذ العديد من المبادرات، والتي رسمت خطاً جديداً في التعامل بين الجمعية مع الأندية الرياضية لخدمة الأهداف المجتمعية.

ونقل العوضي إلى أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهاني الحارة بمناسبة ذكرى «اليوبيل المرجاني» واحتفال النادي بمرور 35 سنة على تأسيسه «1988 - 2023» متمنياً لمجلس الإدارة والمنتسبين وجمهور ومحبي النادي والرياضات البحرية دوام التوفيق والنجاح.

وحرص عابدين طاهر العوضي على تهنئة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كذلك واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً على النجاح الكبير الذي تحقق في النسخة الثانية والثلاثين التي أقيمت يوم 30 مايو الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقام الطرفان في ختام الزيارة بتبادل الهدايا والدروع التذكارية، حيث تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مخطوطة «دائرة الدرور» الوطنية، والتي أصدرتها جمعية «بيت الخير» بمناسبة الاحتفال بمئوية زايد عام 2018 وتشمل القراءات الخاصة بالأحوال الجوية في الفصول على مدار العام.

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