«الجودو» يبدأ تحضيرات «أستانا»

المصدر: دوشانبي - البيان

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انتظم منتخبنا الأول للجودو، أول من أمس، في معسكره التدريبي، الذي يقيمه في مدينة دوشانبي (عاصمة طاجيكستان) استعداداً للمشاركة في بطولة أستانا غراند سلام للجودو «كازاخستان 2023»، التي تحتضنها مدينة أستانا، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، وتضم البعثة اللاعبتين بشيرات، التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو في وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين هم، نارمند، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال في وزن تحت 81 كجم، وأرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار تحت 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ارتفاع المعنويات لخوض منافسات البطولة المقبلة، التي تشهد مشاركة 45 دولة حتى الآن، من بينها 4 دول عربية، وهي منتخبات الإمارات، البحرين، لبنان والجزائر، وقال عقب اتصال هاتفي بالبعثة: إن مشاركتنا في بطولة آستانا تكتسب أهمية في أنها تزيد من نقاط منتخبنا في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، وكذلك البطولات التالية بداية من بطولة أولان باتار غراند سلام للجودو بمنغوليا في الأسبوع الأخير من يونيو الحالي، وبطولة الماستر للجودو بمدينة بودابست المجرية في أغسطس المقبل.

واختتم رئيس اتحاد الجودو قائلاً: إن ما تحقق في بطولة دوشانبي غراند بري الأخيرة يدعو للتفاؤل، خلال مشاركات منتخبنا في البطولات المقبلة بداية ببطولة كازاخستان، التي تشهد مشاركة منتخب اليابان المنصف الأول.

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