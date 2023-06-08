«الجوجيتسو» و«مبادلة».. شراكة الأبطال

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة «مبادلة للاستثمار» نموذجاً يحتذى به للشراكات الناجحة على الصعيد الرياضي، وكانت الإنجازات والثمار التي نتجت عنها في الثمانية أشهر الأولى كفيلة بالتأكيد على أهمية تلك الخطوة في ترسيخ أسس النجاح والتميز على المستويات كافة.

وانعكس الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على مسيرة تطور المنتخب الوطني.

ونجح أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو في التحليق عالياً في سماء بطولة العالم، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في نوفمبر 2022، حيث أنهى المنتخب مشواره في البطولة بالمركز الأول وإحراز 63 ميدالية.

وواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو تألقه على المستوى القاري، بعد فوزه بالمركز الأول في النسخة السابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو في بانكوك، حيث حصل على 16 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وقدم المنتخب أداءً قوياً في بطولة الجائزة الكبرى في باريس خلال شهر أبريل الماضي، حيث أحرز نجومه 16 ميدالية ملونة.

صدارة

وتصدّر المنتخب الوطني منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 19 - 21 مايو 2023، ونجح أبطاله في إحراز 20 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات كانت كفيلة بمنحهم صدارة الترتيب العام للبطولة.

و قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «مهدت الشراكة النموذجية بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة «مبادلة للاستثمار» لفجر جديد من الإنجازات، حيث تلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في توفير الموارد والدعم لتمكين المنتخب الوطني من تطوير الأداء والمستوى والالتحاق بالمعسكرات الداخلية والخارجية وصقل المواهب ورفع القدرات التي تؤهل أبناءنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ آفاق جديدة من التميز والريادة».

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