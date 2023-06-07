راشد بن حميد: الاستراتيجية الوطنية للرياضة تؤسس لمرحلة متقدمة في مسيرة الحركة الأولمبية

المصدر: وام

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بقرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ، التي تمت صياغتها لتشمل جوانب ومحاور مهمة فيما يتعلق بمجالات الحركة الأولمبية الوطنية بناء على أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الشأن الرياضي.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ترحب بالاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تؤسس لمرحلة جديدة متقدمة في مسيرة الحركة الأولمبية والرياضية على حد سواء، وذلك على ضوء المحاور الطموحة التي تم الإعلان عنها والتي تخص شريحة حيوية من أبنائنا وبناتنا أصحاب المواهب الرياضية في المدارس، وبما يتوافق مع أهداف وتوجهات اللجنة لتسليط الضوء على النشء، وكذلك فيما يتعلق بالنخبة الرياضية الاحترافية والرياضة المجتمعية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 قد سلطت الضوء على أهمية تطوير الاتحادات الرياضية.

وقال: "تسعى اللجنة الأولمبية إلى تعزيز مستوى الاتحادات الرياضية من النواحي الفنية والإدارية حيث تم الإعلان مؤخراً عن المنصة الرقمية للجنة الأولمبية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظامي رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات الرياضية على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل في الدورات الرياضية من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة في عمليات وإجراءات التسجيل في الدورات الرياضية من قبل الاتحادات".

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