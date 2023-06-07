«دبي البحري» و«بيت الخير».. مبادرات متجددة

المصدر: دبي - البيان

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تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر من جمعية «بيت الخير» تقديراً لجهود النادي وإسهاماته المتجددة في دعم أهداف الجمعية وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المتجددة التي تخلق جسور التعاون بين الأندية الرياضية والمؤسسات التي تخدم المجتمع.

وسجل وفد رفيع من جمعية «بيت الخير» ضم كلاً من عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام، زيارة إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مقر وحدة «فيكتوري تيم»، حيث كان في استقبال الوفد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومديرو الإدارات.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي بوفد جمعية «بيت الخير» وزيارته لمقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يولي اهتماماً كبيراً بدعم ومساندة الأعمال الإنسانية وخدمة مختلف شرائح المجتمع وتقديم كافة أنواع المساعدات من أجل تنفيذ وإنجاح المبادرات.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وضع على عاتقه تفعيل الشراكات الدائمة مع المؤسسات الوطنية ومن بينها جمعية «بيت الخير» والتي وقع معها النادي مذكرة تفاهم العام الماضي، حيث ظهرت الثمار مبكراً في التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات مع النادي ومن بينها المشاركة في مشاريع الجمعية الخيرية مثل توزيع وجبات إفطار الصائم وتقديم ريع مسابقات صيد الأسماك لتوزيعه على مستحقيه إضافة شحنة المواد الغذائية بعد نجاح سباق القفال 32.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في حديثه لوفد جمعية «بيت الخير»، إن النادي وخلال الفترة المقبلة يتطلع لزيادة وتفعيل العديد من المبادرات والاستمرار في ذات النهج من أجل تقديم صورة مشرقة تعزيز أهداف الشراكة المجتمعية، حيث يعمل النادي على تحقيق العديد من المعايير الهادفة التي تنسجم مع التوجه والخطة الإستراتيجية للنادي 2021-2027.

تهنئة

وهنأ عابدين طاهر العوضي خلال الزيارة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على نجاح الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023 الذي شهد تواصلاً إيجابياً بين المؤسستين تمثل في تنفيذ العديد من المبادرات، والتي رسمت خطاً جديداً في التعامل بين الجمعية مع الأندية الرياضية لخدمة الأهداف المجتمعية.

ونقل عابدين طاهر العوضي إلى أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهاني الحارة بمناسبة ذكرى «اليوبيل المرجاني» واحتفال النادي بمرور 35 سنة على تأسيسه «1988 - 2023» متمنياً لمجلس الإدارة والمنتسبين وجمهور ومحبي النادي والرياضات البحرية دوام التوفيق والنجاح.

وحرص عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية «بيت الخير» على تهنئة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كذلك واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً على النجاح الكبير الذي تحقق في النسخة الثانية والثلاثين التي أقيمت يوم 30 مايو الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما عبر عابدين طاهر العوضي عن شكر وامتنان جمعية «بيت الخير» لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 32» على التبرع السخي بشحنة المواد الغذائية التي وصلت مخازن الجمعية بهدف توزيعها لمستحقيها في مبادرة تنم عن سعة أفق المسؤولين عن النادي وخدمة المجتمع في عمل الخير والسند في الجوانب الإنسانية.

وتسلم محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الهدية من عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية «بيت الخير»، والذي قدم أيضا درعاً تذكارية من الجمعية، فيما قدم محمد عبدالله حارب درع النادي إلى رئيس الوفد الزائر.

جولة

وقام عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية «بيت الخير» ووفد الجمعية يرافقهم محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومديرو إدارات النادي بجولة حول أقسام وحدة«فيكتوري تيم» في مقرها الكائن في جبل علي للاطلاع على تاريخ الفريق العريض، وجهود العمل في الورش المتخصصة بصناعة وتجهيز الزوارق والدراجات المائية.

دروع وهدايا

وقام الطرفان في ختام الزيارة بتبادل الهدايا والدروع التذكارية، حيث تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مخطوطة «دائرة الدرور» الوطنية، والتي أصدرتها جمعية «بيت الخير» بمناسبة الاحتفال بمئوية زايد عام 2018 وتشمل القراءات الخاصة بالأحوال الجوية في الفصول على مدار العام.

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