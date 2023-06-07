«عالم دبي للرياضة» يستهدف 500 ألف مشارك في النسخة الـ 13

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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دشّن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أمس، رسمياً، النسخة 13 من «عالم دبي للرياضة»؛ أكبر وجهة رياضية داخلية في دبي، التي تقام في قاعات زعبيل 2 – 6 وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتستهدف النسخة الجديدة من «عالم دبي للرياضة» 500 ألف مشارك من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، بعدما بلغ عدد المشاركين في نسخة العام الماضي أكثر من 350 ألف شخص.

وتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي لعالم دبي للرياضة خلال الجولة الإعلامية، التي قادها، أمس، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشتمل «عالم دبي للرياضة» على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات، والتي يتم تنظيمها ضمن 40 مرفقاً وملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة، وهو الوجهة المثالية لعشاق الرياضة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية اليومية، بالإضافة إلى مهرجانات نهاية الأسبوع والتحديات والحصص التدريبية التي تلبي احتياجات محبي الرياضة خلال فصل الصيف.

ملاعب

ويضم «عالم دبي للرياضة» 17 ملعباً لكرة الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، وستة ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية وأستوديو للياقة البدنية يقدّم حصصاً يومية، إضافة إلى بعض الفعاليات الجديدة بما في ذلك «عالم دبي للأطفال»، والذي يضم أنشطة وألعاباً ترفيهية ممتعة للصغار، كما يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المجانية مثل ألعاب الفيديو ومصارعة الأذرع والجينجا والجولف المصغر. ويُعدّ «عالم دبي للرياضة» حدثاً ضخماً يدعم أجندة دبي المتمثلة في تعزيز نمط حياة صحي قائم على اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تستمر أنشطته وفعاليته لمدة ثلاثة أشهر.

نشاط

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أهمية «عالم دبي للرياضة» في ترسيخ مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية، وقال: عالم دبي للرياضة هو ملتقى جميع أفراد العائلة من كافة فئات المجتمع من الكبار والصغار والنساء والرجال من عشاق الرياضة والنشاط البدني، وليس للرياضيين فقط، فهذا الحدث السنوي الذي يستمر لمدة أكثر من 100 يوم أصبح متنفساً للجميع ومكاناً آمناً للتنافس الرياضي والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، كل فرد يأتي لممارسة الرياضة التي يحبها، وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه ودورنا هو الاهتمام بالرياضة المجتمعية لأن كل فرد في المجتمع من حقه أن يجد مكاناً مناسباً يمارس فيه رياضته المفضلة.

وأوضح: عالم دبي للرياضة هو المكان النموذجي لممارسة الرياضة داخل الصالات المكيفة والأرضيات الجيدة، بما يعزز من دور المجلس في توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع، من خلال التعاون مع شريكنا ومستضيف الفعاليات مركز دبي التجاري العالمي.

فرصة

وقال ماهر جلفار: «تعد النسخة الثالثة عشرة من «عالم دبي للرياضة» فرصة مثالية لجميع عشاق الرياضة والراغبين في تحسين لياقتهم البدنية أو ممارسة رياضتهم المفضلة خلال فصل الصيف، حيث ستمتد فعاليات هذا الحدث على مدار 14 أسبوعاً من النشاط والتحدي.

كما تعتبر هذه الفعالية منصة مميزة للراغبين في تعليم أطفالهم مهارات جديدة في الأكاديميات الرياضية المشاركة، أو الاستمتاع معهم في «عالم دبي للأطفال» والذي يتم تنظيمه لأول مرة ضمن عالم دبي للرياضة، ونتطلع من خلاله إلى توفير منصة تفاعلية لجميع أفراد العائلة من أجل التدريب وتحقيق أهداف اللياقة البدنية والاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية طوال الصيف». وأكد ماهر جلفار أنه تم زيادة مساحة عالم دبي للرياضة بـ25 % مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً أن يصل عدد المشاركين في النسخة الجديدة 500 ألف مشارك.

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