بلاك بطل «كأس سوق دبي الحرة للغولف»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت، السبت الماضي في مضمار المرابع العربية بدبي، الدورة السنوية الـ29 لكأس سوق دبي الحرة للغولف، بمشاركة 83 لاعباً ولاعبة، إذ تُوج عضو نادي المرابع العربية للغولف أدريان بلاك بكأس البطولة بعد تسجيله 44 نقطة وتصدره الترتيب الإجمالي للحدث الذي أقيم وفق نظام ستابلفورد الفردي لاحتساب النقاط.

وتم تتويج الفائزين في فئات الصغار والكبار والرجال والسيدات والأداء الإجمالي، وفاز في منافسة «فئة الصغار» فيكتور ترينور بعد تسجيله 33 نقطة، بينما تصدر الترتيب العام في فئة الكبار، التي تنافس فيها 21 لاعباً، مارلون بيريرا بعد تسجيله 42 نقطة. وفي فئة السيدات، حققت إلينا ريفنكو المركز الأول بعد إحرازها 41 نقطة، وتلتها في المركز الثاني مارتا بيسواس برصيد 38 نقطة، في حين ذهب المركز الثالث إلى آبي أمارو بتسجيلها 36 نقطة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: أشكر جميع المشاركين الذين قدموا عروضاً رائعة للمنافسة في اللقب، وأهنئ الفائزين ، وأشكر نادي المرابع العربية للغولف على التنظيم الناجح ، ونتطلع إلى رؤية الجميع مجدداً في شهر سبتمبر المقبل في «كأس سوق دبي الحرة للغولف للكبار».

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