محمد بن ثعلوب: ميلاد قاعدة جديدة لمدربي الجودو

المصدر: الفجيرة - البيان

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اختتمت، أول من أمس بنادي الفجيرة للفنون القتالية، الدورة التدريبية السنوية لمدربي الجودو لفئة المستوى الثاني لعام 2023، التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والتضامن الأولمبي والأكاديمية الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للجودو، وذلك ضمن برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية الذي تقيمه بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للارتقاء بمستوى مختلف المدربين الرياضيين في الدولة، من خلال تأهيلهم وتطويرهم وصقلهم، عبر تلك الدورات والبرامج القائمة على منهجية علمية متقدمة، لبناء قاعدة مؤهلة للنجاح والتميز في ميدان العمل الرياضي، والارتقاء بالمدربين.

ثناء

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية بإقامة مثل تلك الدورات ومتابعة محمد بن درويش المدير التنفيذي ومشاركته في الحفل الختامي للدورة، كما شكر أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم المستمر وشكر المحاضرين وكافة الدارسين والمشرفين على الدورة الناجحة، متمنياً استمرار مثل تلك الدورات بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لاعتلاء الصدارة في منصات التتويج المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم رئيس الاتحاد مؤكداً أن ميلاد قاعدة جديدة من المدربين والمدربات تزامن مع تأسيس مراكز الجودو الجديدة على مستوى الدولة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، والتي يسعى الاتحاد من خلالها لاكتشاف المواهب من خلال مراكز صالة النهيانية بمدينة العين ومركز المزهر في دبي ومركز القرائن 2 في الشارقة ومركز سيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء.

وشهد الحفل الختامي للدورة التي ضمت 25 مدرباً ومدربة من المواطنين والمقيمين العاملين في هذا المجال محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وحكم الجودو الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام والفنية بالاتحاد وعيسى موسى بن هويدن رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقتين الشرقية والشمالية بالاتحاد والكابتن شعبان السيد، المدير الفني لاتحاد الجودو، والخبير المحاضر الكرواتي سيرتيك هافاتسكو، بجانب المحاضر والحكم الدولي الدكتور سلام الخطاط.

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