إعلان موعد سباق «أبو الأبيض للشراعية» اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تتواصل عملية التسجيل في سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في ختام فعالياته للموسم المحلي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة اليوم موعد إقامة السباق، حيث من المقرر أن يقام خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد المقبلين، بينما تراقب اللجنة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، الحالة الجوية من أجل اختيار اليوم المناسب لإقامته.

وأشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بإقبال ملاك ونواخذة المحامل على التسجيل المبكر، وإكمال كل الجوانب المتعلقة بتأكيد المشاركة في الجانبين الإداري والفني، والتعرف على المعطيات المتوافرة حول موعد إقامة السباق.

وأكد المهيري أن اللجنة المنظمة للسباق لن تدخر جهداً في سبيل توفير كل عناصر النجاح.

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