الإمارات تستضيف انتخابات الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

المصدر: وام

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تستضيف الإمارات، اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، على هامش بطولة العالم التي تنظمها دبي خلال الفترة من 9 إلى 20 يونيو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويشارك فيها 28 منتخبا منهم 16 للرجال و12 للسيدات.

وتتضمن اجتماعات "كونجرس" الاتحاد الدولي، التي تستمر 3 أيام، إجراء الانتخابات على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير البطولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن اجتماعات "كونجرس" الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تتضمن أجندة حافلة في مقدمتها إجراء الانتخابات، للتجديد النصفي كل عامين لأعضاء مجلس الإدارة.

وقال العصيمي " إن إقامة انتخابات الاتحاد الدولي في الإمارات ستكون فرصة للكوادر الإماراتية للتعرف من قرب على طبيعة عمل الاتحاد، واكتساب الخبرات اللازمة، لخوض المنافسات مستقبلاً في هذا الاتحاد الدولي الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، متوقعا أن تشهد الانتخابات منافسات ساخنة تعادل قوة المنافسات في بطولة العالم".

وأكد أن الإقبال على ممارسة كرة السلة على الكراسي المتحركة، سواء من الدول أو اللاعبين بدأ في التزايد في الأنشطة البارالمبية، وارتفع عدد الدوريات التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون بنسبة 30% حول العالم، بما جعلها محط اهتمام من كافة الدول، وهو ما يتزامن مع استضافة الإمارات لبطولة العالم كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث.

وأوضح أن كافة الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي قد اكتملت، مع بدء وصول الوفد المشاركة، اعتباراً من أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكتمل وصول الوفود غداً الأربعاء، مع الانتهاء من التصنيف الطبي للاعبين بمجرد اكتمال وصولهم. وتجمع مباراة الافتتاح مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو، بين منتخبي الإمارات وإيطاليا في السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وقال : " أجريت أمس تجربة ميدانية على ملعبي البطولة للاطمئنان على جاهزية مرافق وأجهزة البطولة بمركز دبي التجاري، والقرية التراثية حيث استقبال الوفود والجماهير، وكل شيء جاهز تماما اعتباراً من اليوم ".

وأعلن العصيمي عن إقامة مباراة استعراضية للسيدات يوم 13 يونيو الجاري، على هامش البطولة بهدف الترويج لممارسة اللعبة وتشجيع العنصر النسائي على الانخراط في رياضة السلة على الكراسي المتحركة.

وأكد أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوات لعدد كبير من الشخصيات والمؤسسات والهيئات الرياضية محليا وخارجياً، وفي مقدمة الحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة، وممثلو المنتخبات المشاركة والمرشحون في الانتخابات.

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