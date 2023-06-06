600 مليون مشاهد للدوري العالمي للشطرنج في دبي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة للدوري العالمي للشطرنج الذي سيستضيفه نادي دبي للشطرنج والثقافة من 21 الجاري إلى 2 يوليو المقبل، أن عدد المشاهدين للمباريات سيصل إلى 600 مليون مشاهد عبر وسائل الإعلام، ومواقع الشطرنج المتخصصة من 160 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المشاركين في الحدث الكبير، النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، وهو أحد أعظم لاعبي الشطرنج على مدى كل العصور، والصيني دينغ لي رن بطل العالم الحالي للشطرنج والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاغنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014.

مباراة تاريخية

وشهدت دبي في 2021 مباراة تاريخية في نهائي بطولة العالم بين ماغنوس كارلسن وإيان نيبومنياشتشي على هامش فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وسجل هذا النهائي أطول مباراة لعبت في مونديال الشطرنج والتي فاز بها كارلسن بـ136 حركة قبل أن يتوج بطلاً للعالم للمرة الخامسة في مسيرته.

ويقام «الدوري العالمي للشطرنج» تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي دبي للشطرنج والثقافة. ويقضي نظام الدوري العالمي للشطرنج، وهو أكبر دوري امتياز رسمي من نوعه في العالم، بمشاركة ستة فرق يضم كل فريق ستة لاعبين، وتتنافس الفرق الستة في شكل دوري، إذ يلعب كل فريق 10 مباريات.

وقال جاغديش ميترا، رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي للشطرنج «GCL»: تمزج هذه التجربة، الشطرنج التقليدي مع العصر الجديد، بهدف تعزيز تجربة المشجعين من خلال الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، يُظهر تنسيق الفريق، الذي يشارك فيه الرجال والنساء ولاعبو أقل من 21 عاماً، التزامنا بتكافؤ الفرص للجميع، من خلال بث متطور يصل إلى 600 مليون مشاهد في 160 دولة، وسيأسر الدوري العالمي للشطرنج قلوب المعجبين الجدد في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا العثور على الشركاء المناسبين لتأسيس حضور قوي للدوري العالمي عبر القارات.

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