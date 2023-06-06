دبي تستضيف «تحدي دبا كلاسيك» 4 أغسطس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أنهت اللجنة المنظمة لبطولة «تحدي دبا كلاسيك الرياضي» لبناء الأجسام الترتيبات الأولية لتنظيم البطولة، التي تقام من 4 حتى 6 أغسطس المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، وكانت اللجنة المنظمة برئاسة سالم الصريدي عقدت اجتماعاً، اعتمدت خلاله إدخال مجموعة من الفعاليات المهمة إلى النسخة الخامسة للحدث، في إطار التطورات التي حرصت اللجنة المنظمة على إضافتها لاستيعاب أكبر عدد من النجوم والأبطال.

وكشف عبدالله عبدالرحمن المطيوعي رئيس اللجنة الفنية في البطولة أن نسخة هذا العام لم تكتفِ بمنافسات بناء الأجسام فقط كما كان في الماضي، بل أضيف لها منافسات اللياقة البدنية، ومصارعة الذراعين، ومنافسات OCR، موضحاً أن اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية تراهن على جعل بطولة هذا العام حدثاً استثنائياً مليئاً بالتحدي والإثارة، ليس على مستوى الدولة فقط، بل على مستوى المنطقة.

أهمية

وقال المطيوعي إن البطولة استطاعت خلال النسخ الأربع السابقة تأكيد مكانتها كأهم حدث رياضي على المستوى المحلي في بناء الأجسام، وأن الحدث أصبح محطة رئيسية ينتظره أهم أبطال في الشرق الأوسط، مبيناً أن اللجنة المنظمة تضم ياسر القتالي مدير البطولة، وزياد خانصاحب رئيس لجنة العلاقات العامة، كما أنها تعتمد على مجموعة من الكوادر الوطنية وأصحاب الخبرة تستهدف الوصول بالحدث، ليكون أفضل حدث رياضي في مجال اللياقة البدنية هذا العام.

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