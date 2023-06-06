جودو الإمارات يتصدّر العرب في «الجائزة الكبرى» ببرونزيتين

المصدر: دوشانبي - وام

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فاز معروف عمر بالميدالية البرونزية في وزن فوق 100 كلغم، في ختام بطولة الجائزة الكبرى للجودو بمدينة دوشانبي في طاجيكستان، وتغلب على قاضي براسيل بطل كازاخستان، وكان معروف قريباً من الميدالية الذهبية في مباراة التأهل للدور نصف النهائي أمام البولندي كاسبر الذي خسر أمامه، فيما تفوق في ملحق الترضية على الألماني ابراموف وعلى بطل طاجكستان ميرامادوف ،وفي لقاء المركز الثالث تغلب على بطل كازاخستان.

وتصدر منتخب الإمارات المنتخبات العربية في البطولة محققاً المركز 13 في الترتيب العام برصيد برونزيتين، بعد برونزية بشرات في وزن 52 كلغم للسيدات، واحتل منتخب طاجكستان المركز الأول برصيد 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية واحدة، وحل منتخب ألمانيا ثانياً برصيد ذهبية وفضيتين، يليه منتخب فرنسا بذهبية و3 برونزيات.

وشهدت تصفيات الوزن الثقيل تألق لاعبنا آرام في وزن تحت 90 كلغم حيث تخطى بطلي البحرين، وطاجيكستان، وخسر من التشيكي كلمرت محققاً المركز الخامس.

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