أُنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي «رولان غاروس» للمرة الأولى

المصدر: (باريس - د ب أ)

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تأهلت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السابعة على العالم، للمرة الأولى إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» بعدما تغلبت على الأمريكية بيرناردا بيرا 6 - 3 و6 - 1 ضمن منافسات دور الستة عشر، الذي صعدت إليه بفوز صعب على الصربية أولغا دانيلوفيتش.

وتلتقي أُنس جابر في ربع النهائي مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة الفائزة على الإسبانية سارا سوريبيس تورو في مباراة ماراثونية. وكانت أفضل نتيجة حققتها أُنس جابر في مشاركاتها السابقة بالبطولة الوصول لدور الـ 16 عامي 2020 و2021، فيما خرجت من الدور الأول في 2019، ومن الدور الثالث عام 2017.

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