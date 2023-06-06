الهندي شيتامبارام يحتفظ بلقب «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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احتفظ الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيند شيتامبارام بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي اختتمت منافساتها أول من أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، ليصبح بذلك ثاني لاعب يحقق اللقب مرتين متتاليتين بعد الإنجليزي جوين جونز عامي 2016 و2017.

وشهدت النسخة 23 من البطولة التي استمرت لمدة 9 أيام مشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة منهم أكثر من 100 لاعب من حملة الألقاب الدولية يتقدمهم 52 أستاذاً دولياً كبيراً. وحضر حفل الختام خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج ومحمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري للشطرنج وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتمكن شيتامبارام من حسم اللقب بنظام كسر التعادل بعد أن تقاسم الصدرة برصيد 6.5 نقاط مع كل من الأوزبكي جافوخير سينداروف والهندي أرجون إريغايسي والروسي ماكسيم ماتلاكوف.

وفي الجوائز الخاصة بالفئات التصنيفية فاز اللاعب الإيراني سينا موهافيد عن فئة التصنيف 2300 ـ 2399، فيما فاز الروسي نيكولاي أرفين بجائزة فئة التصنيف 2200 ـ 2299. وفي البطولة المفتوحة «ب»، فاز اللاعب الروسي ماكسيم غافريلوف باللقب بـ7.5 نقاط بعدما حسم المركز الأول بكسر التعادل على حساب الهندي جافير ماهندرو والفلبيني برايل أريليانو.

وأعرب خالد علي بن زايد الفلاسي عن سعادته بالنجاحات التي حققتها النسخة 23 من بطولة دبي المفتوحة، مؤكداً أن هذه النسخة كانت مختلفة عن بقية النسخ كونها فتحت الباب للتنافس في فئتين للمرة الأولى، وقال: باتت بطولة دبي المفتوحة وجهة لأفضل اللاعبين في العالم ويكفي أن الفائز باللقب احتفظ به للعام الثاني على التوالي وهو تأكيد على حرصه على المشاركة فيها، كما يحرص العشرات من اللاعبين على تكرار مشاركتهم عاماً بعد عام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة أن البطولة تلعب دوراً مهماً في تحسين التصنيف الدولي للاعبين الإماراتيين، وتوفر لهم الاحتكاك على مستوى دولي مع مختلف مدارس الشطرنج.

وأضاف: نطمح أن يصعد أحد لاعبينا على منصة تتويج بطولة دبي المفتوحة وسنحاول تطوير قدراتهم حتى ننجح في منافسة كبار المصنفين. وأشار الفلاسي إلى أن استضافة بطولات عالمية ضمن خطة النادي في السنوات المقبلة وأيضاً التخطيط لاستضافة بطولة قارية قريباً، وأن الهدف الدائم هو نشر الشطرنج بين فئات المجتمع المختلفة.

ألقاب

وتمكن ثلاثة لاعبين من الحصول على لقب «نورم» المؤهل للحصول على لقب أستاذ دولي كبير وهو ما يعكس أحد الأهداف الرئيسة من البطولة من خلال تأهيل اللاعبين للحصول على ألقاب دولية، حيث حصل عليه كل من الأرميني أمين أوهانيان (17 عاماً)، والصيني هاوين شو (15 عاماً) الذي لعب بأداء مرتفع يعبر عن أداء لاعب بتصنيف 2709 نقاط ليحصد 84 نقطة تصنيفية، إضافة إلى الإيراني سينا موهافيد (13 عاماً) والذي أضاف 40 نقطة، وهم من المواهب الصاعدة بقوة.

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