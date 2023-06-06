القرقاوي: 5 مشاركات خارجية لـ«السلة الإماراتية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أن أجندة المشاركات الخارجية المقبلة على صعيد أندية ومنتخبات الإمارات تشمل 5 بطولات عربية وآسيوية، حيث تشهد المشاركة في كل من البطولة العربية لمنتخبات السيدات، خلال يوليو المقبل بمصر، وكذلك بطولة الأندية العربية للسيدات في أكتوبر بالمغرب.

وقال: إن شباب الأهلي سيشارك في بطولة الأندية العربية في قطر أكتوبر المقبل، كما سيشارك منتخب الإمارات الأول في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس آسيا في نوفمبر، وكذلك البطولة العربية للرجال في مصر يناير المقبل.

وأعرب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن تمنياته أن يجني المنتخب الوطني ثمار المنافسات القوية، التي شهدها الموسم الرياضي هذا الموسم، والندية الكبيرة بين معظم الفرق. وأكد أن هناك اهتماماً واضحاً من جميع أندية الدولة بتطوير مستوى اللعبة، وهو ما يتزامن مع جهود الاتحاد في هذا الصدد.

وقال: «هناك تطوراً واضحاً في مستوى اللعبة خصوصاً على مستوى أندية القمة، ونتمنى من باقي الأندية أن يقدموا دعمهم ومساندتهم للمنتخبات الوطنية، من خلال الاهتمام بالمراحل السنية، التي تعد المورد الأساسي لفرقهم وللمنتخبات».

وأشار اللواء «م» إسماعيل القرقاوي إلى أن الموسم المنقضي كان حافلاً بالتحديات خصوصاً بالنسبة للمنتخب الوطني الأول، الذي شارك في تصفيات بطولة غرب آسيا، ونجح في التأهل للمرحلة النهائية المقرر إقامتها نوفمبر المقبل والمؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

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