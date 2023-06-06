ماكيبين يحقق أول ألقابه في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

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حقق الإيرلندي الشمالي توم ماكيبين أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما نجح اللاعب الصاعد البالغ من العمر 20 عاماً والقادم من النادي نفسه الذي انطلق منه مواطنه روري ماكلروي حامل لقب الجولة، في الفوز بلقب بطولة بورشه في مدينة هامبورغ الألمانية.

وتمكن ماكيبين من تحقيق الفوز في ألمانيا بعدما أنهى المنافسات برصيد 9 ضربات تحت المعدل، وبفضل هذا الفوز تمكن من التقدم 69 خطوة دفعة واحدة، لينتقل إلى المركز 23 في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي» للجولة التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما كسب 460 نقطة بفضل لقب البطولة، ليصبح مجمل رصيده هذا الموسم 698 نقطة.

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