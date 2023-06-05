«الإمارات للدراجات» بطل «جيرو ديل أبينينو»

المصدر: روما - وام

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فاز السويسري مارك هيرشي دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية بلقب طواف «جيرو ديل أبينينو» في إيطاليا، والذي امتد لمسافة 198 كم من «نوفي ليجور» إلى «جنوه». وهو الانتصار الـ30 لفريق الإمارات للدراجات الهوائية هذا الموسم والثالث لهيرشي هذا العام.

وقال هيرشي: كان فوزاً مميزاً،وبعد الفوز بطواف المجر، تعاملت مع الأمر بهدوء نظراً لما يحتاجه سباق جيرو ديل أبينينو من هدوء قدر الإمكان، وكنت أثق بلياقتي الجيدة التي حققتها من السباقات السابقة،وطاردت منافسي رودريجيز كي ألحق به، وعند وصولي لخط النهاية، كان الأمر مذهلاً، لاسيما مع الحضور الجماهيري الكبير والأجواء الرائعة.

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