مركز "فيفا" الطبي دبي يستضيف وفود المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مركز "فيفا" الطبي المتميز بدبي ورش عمل وزيارات ميدانية للوفود المشاركة في المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي، الذي أقيم تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2000 متخصص في مجال العلاج الطبيعي من جميع أنحاء العالم.

واطلعت وفود الدول المشاركة خلال جولتهم في مركز "فيفا" دبي، على نظام العمل والتجهيزات الحديثة المتطورة التي يتمتع بها، وتعرفوا على البروتوكولات الناجحة التي يطبقها في طرق العلاج.

واستمعت الوفود إلى شرح مفصل للتكنولوجيا المستعملة في علاج وتأهيل الرياضيين، ضمن سياسة المركز في الارتقاء بالعلاج الطبيعي في الإمارات.

وأشادت وفود الدول المشاركة بالمستوى المرموق للخدمات التي يقدمها مركز " فيفا دبي" لعلاج وتأهيل الرياضيين، وأبدى بعضهم رغبتهم في إقامة علاقة تعاون علمية في المستقبل، مثل مركز كندا للعلاج الطبيعي، والذي من المنتظر أن يوقع اتفاقية مع مركز فيفا الطبي بدبي لانجاز مشروع ورقة بحثية عن قياسات تطوير عضلات الكاحل للرياضيين بعد إصابات التواء الكاحل.

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