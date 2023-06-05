الجائزة الكبرى بطاجكستان.. جودو الإمارات يضيف برونزية جديدة لرصيده

المصدر: وام

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أضاف منتخب الامارات للجودو ميدالية برونزية ثانية لرصيده في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت مساء أمس بمدينة دوشانبي في طاجيكستان وبلغت جوائزها المالية 100 ألف يورو.

وتمكن لاعبنا معروف عمر من الحصول على الميدالية البرونزية في وزن فوق ال 100 كجم، إثر تغلبه على قاضي براسيل بطل كازاخستان، ليرفع رصيد الإمارات مع ختام البطولة إلى ميداليتين برونزيتين بعد برونزية اللاعبة بشرات في وزن 52 كجم للسيدات. وبهذه النتيجة تمكن منتخبنا من تحقيق صدارة المنتخبات العربية في تلك البطولة والمركز الثالث عشر في الترتيب العام.

وتكتسب البطولة أهميتها على ضوء النقاط التأهيلية التي يحصل عليها اللاعبون واللاعبات وتساعدهم في الصعود للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واحتل منتخب طاجكستان المركز الأول على مستوى الفرق برصيد 7 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية واحدة مستفيدا من مشاركته بعدد 34 لاعبا ولاعبة كأكبر الوفود، وفي المركز الثاني حل منتخب المانيا برصيد ذهبية وفضيتين، وجاء منتخب فرنسا في المركز الثالث برصيد ذهبية و3 ميداليات برونزية.

وشهدت تصفيات الوزن الثقيل في اليوم الختامي تألق لاعبنا آرام المشارك في وزن تحت 90 كجم عندما تخطى أبرز اللاعبين المصنفين في مجموعته وهم بطل البحرين، وبطل طاجيكستان، بينما تلقى خسارته الأولى من التشيكي كلمرت ليختتم مشاركته في المركز الخامس.

أما معروف عمر فقد كان قريبا من الميدالية الذهبية لوزن فوق 100 كجم، لولا تدخل "الفار" في مباراة التأهل للدور نصف النهائي امام اللاعب البولندي كاسبر، وقد واجهة في مباريات ملحق الترضية الألماني ابراموف ايريك وتفوق عليه، ثم بطل طاجكستان ميرامادوف واستطاع ان يحقق الفوز عليه أيضا، ثم كان لقاء الميدالية البرونزية والذي حقق فيه الفوز على بطل كازاخستان.

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