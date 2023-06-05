ميدان الذيد يحتضن منافسات سباقات سن الفطامين

المصدر: الذيد - البيان

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احتضن ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات سباق سن الفطامين، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر.

وفاز «خيال» لمحمد حميدي الكتبي بالمركز الاول بالشوط الأول ،وتصدر«شاهين» لسيف مطر الخاصوني،الشوط الثاني و«السياسة» لسعيد بن خصيف الشـوط الثالث ،و«الطاير» لسعيد بالعامري الكتبي، الشوط الخامس مسجلاً أفضل توقيت، و«مهمة» لخالد عبيد الشوين،الشوط الخامس، و«شاهين»لمحمد الكتبي، الشـوط السادس، ،و«الهايلة» لمحمد حميدي الكتبي،الشوط السابع، «شاهين» ليعروف مرخان الكتبي،الشوط الثامن، و«ناصية» لـ محمد حميدي الكتبي، الشوط التاسع، و«شاهين» لـسعيد سيف بن خصيف،الشـوط العاشر، و«غالية» لعبدالله علي الزحمي، الشوط الحادي عشر، و«نبة» لعبدالعزيز سعيد القايدي،الشـوط الثاني عشر.

وتصدر الأشـواط المفــتـوحـة من الثالث عشر وحتى السادس عشر كل من«سرعة» لهويدن فاضل، و«هملول» لحربي سليم العامري،و«الشاهينية» لمصبح مطر سالم و«هملول» لـ حربي سليم العامري

وتصدر أشــواط الصـعـوب من السابع عشر وحتى العشرين كلا من «مشاغبة» لمبارك الكتبي و«شاهين» ليعروف مرخان الكتبي،و«مياسة»، و«شاهين» لناصر سالم القايدي.

أوقيمت أول من أمس، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح، وتضمنت المنافسات إقامة أربعة أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وتصدرالشـوطين الأول والثاني «الشاهينية»و«شاهين» لشطيط سعيد بالعامري، وحقق المركز الاول بالشوط الثالث «هملولة» لـ محمد شميل الكتبي،، فيما تصدرالشوط الرابع «شاهين» لـ شطيط بالعامري.

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