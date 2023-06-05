منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين في نادي شباب الأهلي، وشهدت نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

وفاز العين بلقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثاً، كما أحرز العين لقب فئة الأشبال تحت 14 عاماً متفوقاً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، يليه بني ياس، ونال الوحدة لقب فئة الكبار متفوقاً على بني ياس والعين اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث توالياً، وحقق بني ياس لقب فئة الشباب تحت 18 عاماً متفوقاً على العين والوحدة.

أداء مميز

وأشاد الفريق محمد أحمد المري بالتنظيم الرائع للبطولة التي تمثل مناسبة غالية لكل الرياضيين، مثمناً جهود اتحاد الجوجيتسو وكل المساهمين في إنجاح الحدث، ومشيداً بأداء اللاعبين المميز في الفئات المختلفة، وأكد أن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل جوجيتسو الإمارات، وقال: نولي في نادي شباب الأهلي اهتماماً كبيراً لرياضة الجوجيتسو، ونركز على البناء من القاعدة، وحالياً لدينا فريق مميز رغم عدم تأهلنا للنهائيات، ولكننا سنكون ضمن الأربعة أندية المتصدرة في جوجيتسو الإمارات في المستقبل القريب.

تطور

وأكد محمد الظاهري أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تواصل تطورها عاماً بعد عام، وقال: تعتبر النسخة الحالية أنجح النسخ على الإطلاق خصوصاً مع انضمام فئة الأشبال تحت 14 عاماً إلى المنافسات، وتقديمها لأداء بطولي يبشرنا بجيل واعد من الأبطال، يمضي بثبات لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وتابع: تواكب إضافة فئة الأشبال لمنافسات البطولة، رؤية الاتحاد وخططه في استكشاف المواهب وتسليط الضوء عليها في المراحل السنية المبكرة، وتعتبر مثل هذه البطولات القاعدة الراسخة التي ينطلق منها أبناء الدولة نحو العالمية، ويعززون فرصهم في الالتحاق بالمنتخب الوطني والمنافسة على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأننا سنحصد ثمار هذا الاستثمار في الأجيال الناشئة في الأعوام القليلة المقبلة.

دعم

وتقدم الظاهري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ،على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى نادي شباب الأهلي على حسن استضافة البطولة وظهورها بهذا المظهر المشرف، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات يمثلون جزءاً لا يتجزأ من منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو في الدولة.

خطط

وقال أحمد سلطان النعيمي المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية: سعداء بالفوز بلقب فئة الأشبال تحت 14 عاماً في تكرار لمشهد الفوز باللقب عن الفئة ذاتها في بطولة كأس رئيس الدولة في أبريل الماضي.

ولعلّ نجاح نجوم نادي العين في تحقيق لقب الناشئين تحت 16 عاماً يعكس خطط وبرامج النادي الناجحة في الاستثمار في المراحل السنية المبكرة، والتأسيس لعهد جديد من الإنجازات.

وأضاف: نهدي هذا الإنجاز لرئاسة النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية، ونشكر اللاعبين والجهاز الفني وكل من كانت له مساهمة في إضافة لقب هذه الكأس الغالية إلى خزائن النادي.

الكل فائز

وقال عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس للألعاب الرياضية: شاركنا في بطولة عزيزة على قلوب الجميع، والكل فائز، حققنا المركز الثالث في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والمركز الأول في فئة تحت 18، والمركز الثاني في فئة الكبار والإنجاز ثمرة دعم قيادة النادي والمتابعة الحثيثة لمجلس الإدارة وجهوده في تطوير المراحل العمرية المختلفة لفئتي الرجال والسيدات.

قال جاسم عبدالله الحوسني لاعب نادي بني ياس الذي حصد ذهبية تحت 18 عاماً وزن 73 كلغم: الانتصار رائع، خصوصاً إذا كانت المنافسة بهذا المستوى الكبير، وخضت مواجهات كبيرة وقوية مع عدد من أبرز اللاعبين، ولكن بفضل الاستعداد الجيد ودعم المدربين والزملاء تمكنت من مواصلة المشوار حتى النهاية.

إنجاز

وقال محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة: حققنا إنجازاً كبيراً بالظفر بلقب الكبار وعملنا بجد طوال الفترة السابقة من أجل الظفر به وتحقق بجهد كبير من جميع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية، شاركنا في مسابقة الكبار في الأوزان السبعة بـ 14 لاعباً.

وقال هزاع محمد لاعب نادي الوحدة فئة الكبار الذي حقق ذهبية وزن 120 كلغم: أهدي الإنجاز إلى جمهور الوحدة الذي ساندنا طوال السنوات الماضية، فهو أكثر من يستحق هذا الفخر، وأهنئ مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والقادم أجمل.

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