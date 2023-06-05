سكيك والمشرخ في 6 بطولات دولية للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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يشارك أحمد سكيك وأحمد المشرخ لاعبا منتخبنا الوطني للغولف، في 6 بطولات خلال الفترة المقبلة، ويخوض أحمد سكيك المصنف الأول عربياً بفئة الهواة، في 4 بطولات أوروبية، لاكتساب المزيد من الخبرات باللعب مع نجوم العالم، وتحسين تصنيفه العالمي، ويبدأ سكيك مشاركاته في بطولة «أندولسيا تور دي» بإسبانيا، من 8 إلى 11 يونيو، ويليها بطولة فودريول غولف وبي جيه إيه فرنسا في انورماندي، من 29 الجاري إلى 2 يوليو المقبل، فيما ستكون إيطاليا المحطة الثالثة للاعب، بمشاركته في جولة التحدي الإيطالي المفتوح من 6 إلى 9 يوليو، وستكون جولة التحدي الإسباني من 7 إلى 10 سبتمبر المحطة الرابعة.

ويشارك أحمد المشرخ، المحترف الوحيد في الإمارات ببطولتي جولة تحدي أندولسيا تور دي في إسبانيا، من 8 -11 يونيو، و«جولة التحدي الإيرلندي» في إيرلندا، من 27 إلى 30 يوليو.

وقال اللواء طيار «م» عبد الله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، إن النتائج التي حققها سكيك في معظم البطولات المحلية والخارجية، كانت وراء نجاحه في الارتقاء على سلم التصنيف العالمي في فئة الهواة، مدعوماً بالأداء المتطور الذي قدمه في مشاركاته الأخيرة.

وأضاف: من واجبنا، ووفق رؤيتنا لمستقبل أفضل للاعبينا، منحهم الفرص لاكتساب خبرات الاحتكاك القوي، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرصة في تحسين تصنيفهم على سلم الترتيب الدولي. ونأمل أن يوفر هذا الاحتكاك حافزاً لأجيالنا المستقبلية من مواهب الجولف الإماراتي، والتي لن نبخل في اتحاد اللعبة في تقديم كافة السبل التي تضمن صقلها وتطوير أدائها.

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