حسابات الصدارة تختلط مجدداً في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختلطت حسابات الصدارة من جديد في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بنهاية الجولة الثامنة التي أسفرت نتائجها عن صعود 6 لاعبين إلى المركز الأول بـ6 نقاط هم: الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب، ومواطنه أرجون إيريغايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأوزبكي جافوخير سينداروف، وسط ملاحقة من 10 لاعبين جاؤوا في المركز الثاني بـ5.5 نقاط، ما يعكس غموض الصراع على اللقب حتى الجولة الأخيرة للبطولة، أبرزهم المصنف الأول الصيني يو يانغي ومواطنه الشاب شوي هيون ذو الـ15 ربيعاً، ورغم تصنيفه البالغ 2335 نقطة، إلا أنه تمكن من تقديم أداء للاعب تصنيفه 2700، وهذا يدل على الموهبة الفذة التي يتمتع بها، حيث تمكن من رفع تصنيفه الدولي لأكثر من 200 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

وفرض إريغايسي اسمه كأبرز المرشحين للقب بعد إطاحته بالمصنف الأول في البطولة الصيني يو يانغي من الصدارة، وتعثر أرافيند شيتامبارام بالتعادل مع مواطنه أبيجيت غوبتا.

وعلى الطاولة الثالثة تعادل الروسي تشيغاييف مع الإيراني محمد أمين طبطبائي في مباراة مثيرة للغاية. ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الثامنة فوز الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على مواطنه الشاب مورزين فولودار «17 عاماً».

الفئة المفتوحة

وتواصلت الإثارة في البطولة المفتوحة «ب» التي أسفرت نتائجها أول من أمس عن تصدر خمسة لاعبين برصيد 6.5 نقاط، هم الروسي ماكسيم غافرلوف والفلبيني أرليانو برايل، والأرميني مانفل أركليان، والمصري جورج كيفن، والهندي جافيير ماهندرو، ويأتي خلفهم بفارق نصف نقطة الإماراتي أحمد الرميثي برصيد 6 نقاط.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين المواطنين، فاز خليفة خالد على الأردنية بشرى الشعيبي، وإبراهيم سلطان على الهندي راكشان ماغوترا، وخسر أحمد فريد من الروماني ستيفان ايمليانو بريسكارو، وفاز عمار السدراني على الهندي أرناب جينا.

من جانبه، أوضح سعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، المدير الفني للبطولة عن قوة الأسماء المشاركة في البطولة وتقدم الترتيب العالمي للاعبين وكذلك المواهب الصاعدة دون 20 عاماً، مشيراً إلى أن البطولة اكتسبت سمعة دولية واسعة خلال السنين الممتدة وباتت مقصداً للاعبين الطامحين للفوز بجائزة البطولة أو الحصول على الألقاب الدولية ورفع التصنيف. واختتم بأن البطولة كانت ولا زالت دائمة الحسم في الجولة الأخيرة، ولا يمكن معرفة البطل إلا بعد نهاية الجولة التاسعة نظراً لقوة المستوى وتعدد المنافسين.

تنوع

يشارك في البطولة لاعبون من 46 دولة وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وتتميز البطولة بالتنوع العمري للاعبين وهو إحدى مميزات لعبة الشطرنج التي تجمع اللاعبين برغم الفوارق العمرية بينهم. ويعد الإنجليزي جون بينيت أكبر اللاعبين عمراً بـ 70 عاماً ويشارك للمرة الرابعة في البطولة، فيما يعد اللاعب الهندي سافين سفر الله خان أصغر اللاعبين بعمر 9 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز