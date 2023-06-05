«جودو الإمارات» يشارك في بطولات كازاخستان ومنغوليا والمجر

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قائمة بعثة منتخبنا الأول للجودو المشارك في بطولة أستانا غراند سلام للجودو «كازاخستان 2023»، التي تحتضنها مدينة آستانا خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الحالي، ويشارك فيها منتخبنا بـ 7 لاعبين ولاعبات. يرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم لاعبتين و5 لاعبين والمدرب فيكتور سيكتروف.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن بعثة منتخبنا الأول للجودو التي اختتمت مشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة دوشانبي «عاصمة طاجيكستان»، ستبقي هناك في معسكر خاص حتى 14 الحالي، موعد التوجه لبطولة أستانا غراند سلام التي سجلت للمشاركة بها حتى الآن 45 دولة من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، ولبنان والجزائر، وتكمن أهميتها في أنها تمنح نقاطاً تأهيلية للاعبين للمشاركة في نهائيات أولمبياد باريس 2024.

وقال الدرعي: ستكون ختام مشاركات منتخبنا الأول في يونيو الحالي في بطولة أولان باتار غراند سلام للجودو بمنغوليا خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو بعدد 4 أفراد، لاعبتان في وزني 52 و57 كجم ولاعبان في وزني تحت 66 و90 كجم، وفي يوليو المقبل سيقام معسكر خاص للمنتخب في جبال بلغاريا استعداداً لبطولة الماستر بمدينة بودابست المجرية خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.

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