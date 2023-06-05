لجنة المرأة تناقش مستقبل سيدات الكاراتيه

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ناقشت لجنة المرأة باتحاد الإمارات للكاراتيه مستقبل منتخب السيدات، خلال اجتماعها الذي عقدته في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة الدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحضور أمينة دشتي وأمل شهاب وأمل مصطفى وزرقاء اليمامة، عضوات اللجنة.

وناقشت اللجنة أجندة المشاركات المقبلة لمنتخب السيدات، وإقامة المعسكرات التدريبية الداخلية للمنتخب استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العربية في الجزائر من 10 - 12 يوليو المقبل، وبطولة آسيا في ماليزيا من 21 - 23 يوليو، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين من 5 - 7 أكتوبر، وبطولة العالم في المجر في الفترة من 24 - 29 أكتوبر، وبطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند نوفمبر المقبل.

واستعرضت اللجنة المعوقات التي تواجه اللاعبات، وبحثت الحلول الكفيلة بمعالجة تلك المعوقات، بالتعاون مع أولياء أمور اللاعبات.

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