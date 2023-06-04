برونزية لجودو الإمارات في «الجائزة الكبرى»

المصدر: دوشانبي - وام

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توّج منتخب الإمارات للجودو بالميدالية البرونزية في افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للجودو، المقامة بمدينة دوشانبي، عاصمة طاجيكستان.

وحققت الميدالية اللاعبة بشرات في وزن 52 كلغم للسيدات، واحتل منتخبنا المركز الأول على مستوى الدول العربية بالبطولة، والسابع في الترتيب العام، بينما حققت باتسو، لاعبة المنتخب، المركز الخامس في وزن 57 كلغم.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس، بينما تقف 3 منتخبات في صدارة الترتيب برصيد ذهبية واحدة، وهي طاجيكستان، وأوزبكستان، وسلوفينيا،وتشهد الجولة الختامية منافسات الوزن الثقيل الذي يشارك فيه لاعبنا أرام في وزن تحت 90 كلغم، ويواجه البحريني ماريف سليم، بينما يلعب لاعبنا معروف في وزن فوق 100 كلغم مع بطل طاجيكستان رحمان منصور.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو،بعثة المنتخب على المستوى المتميز وذلك في اتصال هاتفي مع ناصر التميمي، رئيس البعثة أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو ،أمين صندوق الاتحاد الدولي، وأشار بن ثعلوب إلى أن طموحات جودو الإمارات كبيرة في حصد المزيد من الميداليات بالبطولة والتأهل للأولمبياد.

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