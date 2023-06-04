1000 مشارك باليوم العالمي للدراجات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس الشارقة الرياضي، أمس، وبمشاركة متميزة وصلت إلى 1000 مشارك ومشاركة من 44 جنسية، جولة احتفالية احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية لمسافة 9 كيلومترات على كورنيش الشارقة، وسط تفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، واستغرقت الفعالية ساعتين تقريباً.

وشهدت تنافساً كبيراً لإحراز المراكز الأولى، ومنحت اللجنة المنظمة كل مشارك ميدالية تذكارية توثق المشاركة.حضر الفعالية وشارك فيها أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وخالد آل علي مدير شاطئ الحيرة، وأحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وأعرب ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية عن سعادته بنجاح هذه الاحتفالية وهذا العدد الكبير من المشاركين، لافتاً إلى حرص المجلس على إحياء هذه المناسبة العالمية سنوياً وإثراء الرياضة المجتمعية في الإمارة التي يهوى قاطنوها ركوب الدراجات، موضحاً أن الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعالية من مختلف الفئات العمرية كان من أكبر علامات النجاح.

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