منافسات قوية في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بالصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بدبي، وسط منافسات قوية في فئات الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار، بحضور جماهيري كبير.

يشارك في البطولة أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما، ويو إف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وA.F.N.T، وكوماندو جروب، وتفوق قيمة جوائزها مليون درهم.

وأثنى يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات في المنافسات، وحرصها على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في فئاتها المختلفة، بما فيها الأكاديميات التي تشارك للمرة الأولى، مؤكداً أن دور الأندية والأكاديميات يتكامل مع دور الاتحاد في ترسيخ ريادة الدولة العالمية على صعيد الرياضة.

تنظيم رائع

وأشاد البطران بجهود نادي شباب الأهلي بدبي في المساهمة بتنظيم البطولة، وإخراجها بالمظهر الذي يليق بالاسم الغالي الذي تحمله، وتوفير بيئة مثالية، تعزز التنافس بين الأندية والأكاديميات، مؤكداً أن البطولة ولدت قوية، وتواصل دورها في صقل المواهب، وصناعة الأبطال القادرين على تعزيز ريادة جوجيتسو الإمارات.

وتابع: البطولة محطة مهمة للأندية والأكاديميات على صعيد اختبار اللاعبين، وقياس مؤشر تطورهم، خصوصاً أنها تقام بنظام الحزام المفتوح، وهو نفس النظام المتبع في عدد من أهم البطولات العالمية، كما تسهم البطولة في إعداد لاعبي المنتخب بدنياً وذهنياً، واختبار جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا، يوليو المقبل.

خطة استراتيجية

وأكّد ثاني ماجد بن سليمان مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي بدبي، أنّ إدارة النادي تتّبع خطة استراتيجية للنهوض بالرياضات القتالية، وعلى رأسها الجوجيتسو، وتأسيس قاعدة راسخة لصناعة الأبطال والمواهب.

وقال: تمثل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، أولوية للأندية، وبدأنا في شباب الأهلي جني بعض الثمار لاستراتيجيتنا بعيدة المدى، التي تتمثل بالتركيز على الفئات السنية الصغيرة، حيث نشارك في فئتي تحت 14 و16 عاماً، ونجح أشبالنا في الوصول إلى ثلاثة نهائيات في خطوة البداية. وأضاف: نراهن على المراحل السنية، لا سيما فئة تحت 14 عاماً، باعتبارها عماد المستقبل.

اختبار

ولفت البرازيلي بابلو مانتوفاني مدرب بني ياس، إلى أن النادي لا يهدف فقط للمحافظة على لقبي فئتي الكبار والشباب فقط، بل يطمح إلى إضافة لقب فئتي الناشئين والأشبال إلى خزائنه، وقال: عملنا بجد خلال المرحلة الماضية، للاستثمار في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، وتمثل البطولة اختباراً حقيقياً لتقييم نتائج عملنا.

تطوير

وقال مصطفى الحنفي أحد أعضاء الكادر التدريبي لأكاديمية أدما للفنون القتالية: انطلاقتنا الحقيقية في الجوجيتسو، بدأت خلال كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة التحدي الأخيرة، حيث فزنا بأكثر من 15 ميدالية، وأضاف: رياضة الجوجيتسو تمثل أولوية قصوى لنا، ونمتلك برنامجاً متكاملاً للانضمام إلى صفوة الأكاديميات خلال الأعوام المقبلة.

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