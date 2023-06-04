4 نجوم من منتخبنا في «الدوري العالمي للبادل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي انضمام 4 لاعبين من المنتخب الوطني الإماراتي إلى نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم المشاركين في بطولة الدوري العالمي للبادل تنس «وورلد بادل ليغ»؛ الحدث الأول من نوعه الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري، وتستضيف منافساته «كوكاكولا أرينا».

وتضم قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة كلاً من: عبدالله أهلي، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله، وفارس الجناحي، وسالم الهولي، وتعد مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني في هذه البطولة العالمية تجربة مهمة، حيث يشارك كل لاعب في فريق مختلف ليحصل كل لاعب على فرصة للعب إلى جانب أفضل لاعبي البادل في العالم، ما يسهم في تطور مهاراتهم وزيادة خبراتهم .

ويتمتع عبدالله أهلي بحرفية عالية، وهو مصنّف رابعاً على مستوى الدولة، كما أنه فاز بلقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل، وكأس أبطال العرب، وكأس الخليج للبادل، ويشارك عبدالله أهلي مع فريق «شيتاز»، الذي يضم كلاً من: أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا، المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى فرناندو بيلاستيغوين، الذي يحتل المرتبة السادسة عالمياً ، وماريا فيرجينيا رييرا، المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما، المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس، الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة.

أمهر اللاعبين

وانضم عبدالله عبدالعزيز عبدالله إلى صفوف فريق «جاغوارز»، الذي تقوده أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي، المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، ويضم مجموعة من أمهر اللاعبين على مستوى العالم، من بينهم كارلوس دانيال غوتيريس، المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك، المصنف سادساً، وجيرونيمو غونزاليس لوك، المصنف ثالث عشر، وكارولينا نافارو بيورك، المصنفة في المرتبة السابعة والأربعين، ويمتلك عبدالله عبدالعزيز حضوراً قوياً على أرض الملعب، ويحتل عن جدارة المرتبة السادسة على مستوى الدولة وفقاً لتصنيف اتحاد الإمارات للبادل.

كما انضم فارس الجناحي إلى صفوف فريق «بانثرز»، الذي يضم كلاً من: أوغسطين تابيا، المصنف الأول على العالم، وأرتور كويلو، المصنف رابعاً، وبياتريس غونزاليس، المصنفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن، المصنفة ثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو، المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز غرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة، ويتمتع فارس الجناحي بموهبة كبيرة، وهو مصنف ثامناً على مستوى الدولة وفقاً لاتحاد الإمارات للبادل.

منافسة

بينما يشارك سالم الهولي مع فريق «تايغرز»، الذي يضم كلاً من: مارتا أورتيغا، التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا، الذي يحتل المرتبة التاسعة، كما يزخر هذا الفريق بالعديد من النجوم، من بينهم فيكتوريا إغليسياس سيغادور، المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينغوتو، المصنف ثاني عشر.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي، التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة.

وتضفي مشاركة اللاعبين الإماراتيين المتميزين بانضمامهم إلى 24 من كبار الأسماء الرياضية القادمة من أنحاء متفرقة من العالم المزيد من الأجواء الحماسية التي ستشعل المنافسة الشرسة بين الفرق الأربعة، ويشهد هذا الحدث العالمي الذي يدمج بين الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية والفنية منافسة مشوّقة بين فرق عالمية، تتخلله حفلات موسيقية وغنائية تقام على مدار 4 أيام، ويشكل الموسم الافتتاحي لهذه البطولة تجربة لا مثيل لها، حيث سيتم إحياء حفلات تؤديها مجموعة من النجوم.

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