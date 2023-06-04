26 لاعباً في تجمّع منتخب اليد استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد، 12 الجاري، تجمّعه الداخلي الأول تحت إشراف المدرب الجديد الفرنسي دانيلو يرستوفاك، ويضم 26 لاعباً ضمن أولى محطات الإعداد للاستحقاقات المقبلة، بداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024» المقررة خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل في الدوحة، متبوعة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 المقررة مطلع العام المقبل.

وكشف اتحاد اليد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة موسعة تضم 26 لاعباً، ستنظم في التجمع الأول الذي يقام على صالة نادي الوصل وحصص تدريبية مسائية من الخامسة ولغاية السابعة مساءً.

وضمت القائمة التي وجهت إليها الدعوة للانتظام في التجمع كلاً من محمد إسماعيل الطاهر، وأحمد هلال المهيري، وأحمد عبدالله الظنحاني، وسيف علي الأنصاري، وطارق شاهين، وإبراهيم القرص، وهلال الضو، وسعيد خلفان، وعبدالرحمن بخيث، وعيسى البناي، ومرزوق أحمد، وإبراهيم محمد، وحمد مشموم، وراشد المطوع، وعبدالله خميس، وعبدالحميد الجنيبي، وصلاح المرزوقي، وصلاح الهاجري، وسعود سليمان، وزايد محمد، وسالم النعيمي، ومحمد عبدالرحمن، وسلطان هاشم، وراشد محمدي، وبلال مال الله، ومحمد سعد.

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