«سوبر ماريو» هداف دوري اليد بـ 144 هدفاً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اعتلى اللاعب السوبر الأنغولي ماريو دي جيسون، المقيد في فئة المقيم بكشوفات فريق رجال كرة اليد بنادي دبا الحصن، قمة قائمة هدافي دوري رجال اليد بإجمالي 144 هدفاً سجلها على مدار ثلاثة أدوار للبطولة «تمهيدي ونصف نهائي ونهائي»، الذي أقيم للمرة الأولى بهذا النظام الذي أقرته لجنة مسابقات كرة اليد بالموسم 2022 - 2023. وعلى مستوى هدافي اللاعبين الإماراتيين اعتلى القمة لاعب الجزيرة سعود سليمان برصيد 85 هدفاً، واحتل المركز التاسع في قائمة هدافي المسابقة.

المحترفون

هذا ما كشفت عنه الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اتحاد كرة اليد. وواصل اللاعب المقيم فرض حضوره القوي على القائمة بعد أن نجح التونسي سالم أحمد عبيد «مقيم» مع فريق الوصل في الدخول شريكاً في المركز الثاني مع المحترف المصري في دبا الحصن إبراهيم حسن علي بإجمالي 131 هدفاً لكل منهما، والمركز الرابع للاعب الجزائري نور الدين هلال لاعب «مقيم» بفريق مليحة برصيد 113 هدفاً، وجاء كل من مقيمي العين والشارقة، الكرواتي فابيان غرويتش، والجزائري زهير نايم في المركزين الخامس والسادس برصيد 110 و98 على التوالي.

المواطنون

وحقق لاعب الجزيرة سعود سليمان أفضل النتائج على صعيد الهداف المواطن في دوري الموسم الحالي، واحتل المركز التاسع في القائمة برصيد 85 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن المحترف المصري في الوصل أحمد رفاعي، الذي اكتفى بالمركز الثامن بـ86 هدفاً جراء غيابه ثلاث مباريات عن فريقه في الدور النهائي.واعتلى لاعب النصر راشد سعيد قائمة هدافي فريقه خلال موسم برز خلاله بشكل لافت، وحقق المركز الثاني على صعيد «الهداف المواطن» بإجمالي 75 هدفاً بفارق هدف عن صاحب المركز 12 في قائمة هدافي البطولة لاعب الشارقة، التونسي مصباح الصانعي.

بدوره، حقق لاعب فريق شباب الأهلي عيسى البناي المركز الثالث على مستوى الهدافين المواطنين بإجمالي 65 هدفاً، وكذلك ثاني أفضل هداف في فريقه، خلف التونسي ريان الزرياط، الذي أهله رصيد 71 هدفاً لاحتلال المرتبة 14 في قائمة هدافي الدوري.

إضاءة

يذكر أن الشارقة انتزع لقب الدوري للمرة السابعة في مسيرته بـ23 نقطة، والسابعة عشرة تاريخياً منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976 - 1977خلال مشواره بالبطولة الأقوى والأطول بموسم أقوياء اليد، وجاء شباب الأهلي وصيفاً بفارق نقطتين وبرصيد 21 نقطة، وحل العين ثالثاً بـ17 نقطة، والجزيرة رابعاً بـ15 نقطة، ومليحة خامساً بـ13 نقطة، والوصل سابعاً بـ11 نقطة، ثم النصر ثامناً بـ10 نقاط، وأخيراً دبا الحصن تاسعاً بـ 8 نقاط.

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