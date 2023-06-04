11 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - وام

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يشارك منتخب الإمارات للقوس والسهم في البطولة الآسيوية المقامة في سنغافورة حالياً بـ 11 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله عبيد الكتبي، وسلطان الكتبي «نادي المدام»، وناصر عبيد السدراني «الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد مبارك صالح «الشارقة»، وفاطمة محمد راشد، ومها عبدالرحيم الحوسني وحصة يعقوب الحوسني، وآمنة يوسف العوضي، وروضة يوسف العوضي «سيدات الشارقة»، ويوسف حسن الحوسني، وجمانة النجار «دبي آرشر».

وتترأس البعثة الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة رياضة المرأة، وتضم محمد راشد مدير المنتخب، والبريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب. وقالت الدكتورة نورا المرزوقي: إن المشاركات الخارجية تسهم في صقل خبرات عناصر المنتخب، وتعزيز قدراتهم، واكتساب الخبرات الكبيرة، بالاحتكاك مع منتخبات عالمية.

وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية على المستويين العربي والدولي تعكس الجهود التي بذلت، ضمن استراتيجية الاتحاد، التي تستهدف جودة المنتخبات الوطنية. وأشاد مايكل بيرت بالتجاوب الكبير من اللاعبين واللاعبات في الاختبارات الوطنية مؤخراً، وحرصهم على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالاستعداد للبطولة الآسيوية.

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