الإماراتية سارة علي.. موهبة الغولف الصاعدة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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موهبة صاعدة بقوة في عالم رياضة الغولف، هي أصغر لاعبة إماراتية في منتخب غولف الإمارات للسيدات، سارة علي أبوبكر، بنت الإمارات صاحبة الـ14 عاماً، التي قدمت أداءً استثنائياً خلال المواسم الأخيرة، وأثبتت بالفعل أنها مشروع نجمة عالمية في سماء اللعبة. بدأت سارة علي لعب الغولف بعمر 9 سنوات، وعندما بلغت الـ11 عاماً خاضت أول مسابقة لها على الإطلاق، حيث فازت بكأس رئيس الدولة في فئتها العمرية (par 3).

مسيرة

في سن الثانية عشرة، لعبت أول 18 حفرة لها وفازت بأول بطولة «يو إس كيدز» للجولات المحلية بالإمارات في فئتها العمرية في العام نفسه، كما حصلت على منحة النخبة للغولف في مدرستها. وفي سن 13 عاماً، فازت سارة علي في الصافي Net في مسابقة Faldo Middle East لعام 2022، كما حصلت على الفائزة الإجمالية في مسابقة السوق الحرة في دبي، وهي أصغر فتاة تفوز بها.

بداية

كما شاركت في أول مسابقة عربية لها على الإطلاق في تونس، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها الإمارات في الخارج. احتلت سارة المركز الرابع في فئتها «تحت 15 عاماً»، وشاركت مع منتخب السيدات بتلك البطولة، الذي حصل على مركز الوصافة العربية.

تميّز

كما أصبحت سارة علي أول مواطنة إماراتية تتنافس في المملكة المتحدة في حدث عريق لـ R & A للفتيات تحت 15 عاماً، كما أنهت الموسم النهائي من وسام الاستحقاق في المركز الرابع في بطولتها النهائية، وحصلت على المركز الأول في الصافي للموسم بأكمله، والمركز الثاني في الإجمالي للموسم.

وأرجعت النجمة الواعدة سارة علي كل هذا التفوق وتحقيق النتائج للرعاية والاهتمام الذي يوليه اتحاد الإمارات للغولف، الذي يتابع أداءها باستمرار، ويوفر لها كل الإمكانات التي قد تسهم حالياً ومستقبلاً في أن يكون الشباب الصاعد نجوم المستقبل وخير سفراء لدولة الإمارات في المحافل الدولية، هذا إضافة إلى متابعة وتحفيز الوالدين، وحرصهما على المتابعة والتواجد معي أينما رحلت وحللت.

ثمار

من جانبه، قال علي أبوبكر، والد البطلة سارة، الذي يحرص على الوجود مع زوجته لمرافقة ابنتهما خلال مسيرتها بساحات اللعبة محلياً وخارجياً: لعل من أسعد الأمور التي تفرح قلب الأب والأم عندما يريان نجاح أبنائهم في مختلف مراحلهم العمرية، ونحن نقطف الآن ثمرة حرصنا على مزاولة معشوقتنا لعبة الغولف، إضافة إلى الجانب التعليمي.وأضاف: «نعيش في دولة معطاءة لا تبخل على أبنائها بتقديم كل سبل الدعم، خصوصاً أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في جميع المجالات، ومنها الرياضية».

ووجه شكره وتقديره لمجلس إدارة اتحاد الغولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعتهم الدؤوبة للعبة وأبنائها من الجنسين، كما وجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب.

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