شيتامبارام ويانغي يتصدران «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدّر الهندي أرافيند شيتامبارام، حامل اللقب، والصيني يو يانغي، بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بنهاية الجولة السابعة، لتزداد الإثارة في سباق حسم لقب النسخة 23، التي تختتم منافساتها مساء اليوم.

وتمكن يانغي من الفوز على الأرميني شانت سارغسيان، واستفاد من تعثر شيتامبارام بالتعادل مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، ليلتحق به في الصدارة برصيد 5.5 نقاط لكل منهما، فيما حل خلفهما 5 لاعبين في المركز الثاني بـ5 نقاط، هم الإيراني محمد أمين طبطبائي، والأوزبكي جافوخير سينداروف، والهندي أرجون إريغايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، ومواطنه فولودار مورزين.

وأسفرت باقي نتائج الطاولات الأولى عن تعادل الهندي أرجون إريغايسي مع الإيراني أمين طبطبائي بالاتفاق، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأوزبكي جافوخير سينداروف مع لاعبنا الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، وفي نزال مثير على الطاولة الخامسة تمكن الروسي فولودار مورزين من هزيمة الأمريكي هانس نيمان.

وتألق المصري أدهم فوزي بتغلبه على الأسترالي ألبرت وينكلمان، فيما خسر لاعبنا سعيد إسحاق من الأمريكي تيجلون برايس، وتعادل المغربي الدولي محمد تيسير أمام الجورجي كاشفارا نيكولزي، وفاز الأردني أحمد الخطيب على الهندي باندا سابميت.

تعادل

وفي البطولة المفتوحة، تعادل الروسي ماكسيم غاريلوف مع المصري كيفن جورج، وفاز الفلبيني أريلانو برايل على الألماني إديز كوشاك، وخسر لاعبنا أحمد الرميثي من الروسية ألكسندرا زريباتسوفا، وخسر الفلسطيني صايل أبو عزيزة من الأرميني مانفل أراكليان. وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، خسر خليفة خالد من السوري آرام شيخ آدم، وتعادل أحمد فريد مع الروسي دالر أشاربوف، بينما خسر إبراهيم سلطان من الفلبيني جون فينسنت كايابا، وتعادل عمار السدراني مع الهندي تاموجيت شاكاربورتي.

وبنهاية الجولة السابعة، تصدر الثنائي الروسي ماكسيم غافريلوف، والفلبيني برايل أليرانو جدول الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وجاء خلفهما 5 لاعبين برصيد 5.5 نقاط، هم الألماني إديز كوشاك، والمصري كيفن جورج، والروسية ألكسندرا زريبيتسوفا، والهندي جافير ماهيندرو، والأرميني أراكليان مانفل.

جوائز

خصصت اللجنة المنظمة جوائز بقيمة 52 ألف دولار أمريكي للمراكز من الأول إلى العاشر في كل فئة، حيث يبلغ مجموع جوائز فئة الأساتذة 39.500 ألف دولار، منها جائزة المركز الأول 12.000 دولار، إضافة إلى كأس البطولة، بينما يبلغ مجموع جوائز الفئة الثانية 12.5 ألف دولار، منها جائزة المركز الأول في الفئة الثانية، التي تبلغ ألفي دولار. كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية.

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