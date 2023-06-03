المدير التنفيذي لـ«الكاراتيه» ينال دبلوم الأحداث الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نال الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، الدبلوم المهني في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية بدرجة امتياز، بعد اجتيازه الدورة، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية، والتي أقامها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.

وأشاد اتحاد الإمارات للكاراتيه بحصول عباس على درجة الامتياز، متمنياً له مزيداً من النجاحات، منوهاً بأن عباس يعد نموذجاً في الإصرار، والرغبة في التطوير في مجال عمله، ومنها ما يتعلق بإدارة الفعاليات الرياضية الدولية، مشيراً إلى أن النجاح الجديد يضاف إلى رصيد عباس وخبراته في المجالات الدولية والإقليمية والآسيوية والعربية والمحلية، والتي اكتسبها من خلال جهوده، عبر تقديمه العديد من المبادرات المثمرة طوال مشواره مع الكاراتيه، لاعباً وحكماً وإدارياً.

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