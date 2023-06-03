الظالعي يبحث تطوير الرجبي مع وزير الرياضة الكازاخستاني

المصدر: دبي - البيان

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ناقش قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، كيفية تطوير اللعبة خلال لقائه أسخت أورالوف، وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني، في العاصمة أستانا على هامش المباراة النهائية لكأس آسيا للرجبي للسيدات بين اليابان وكازاخستان، وتم خلال اللقاء تأكيد وحرص حكومة كازاخستان على استمرار تميز رياضة الرجبي الكازاخستانية بحصدها العديد من الميداليات القارية، وتحديداً بفئة السيدات، وكذلك طلب كازاخستان استضافة البطولات الدولية خلال العام المقبل، كما أعرب الظالعي عن سعادته بالتطور الكبير التي تشهده اللعبة في قارة آسيا، ما يجعلها تنال مكانة دولية مرموقة، بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء باللعبة ووصلها لمكانة متميزة قارياً ودولياً.

وشهد قيس الظالعي المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للسيدات بين اليابان وكازاخستان، التي انتهت بفوز اليابان في المباراة التي استضافها الملعب البلدي بمدينة ألماتي بكازاخستان أمام حضور جماهيري يقارب خمسة آلاف متفرج، ما أضفى على المباراة بريقاً خاصاً.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب اليابان للمشاركة ببطولة العالم للسيدات المقررة إقامتها في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا نوفمبر المقبل، بينما تأهلت كازاخستان، وصيف آسيا، إلى بطولة العالم للسيدات للمستوى الثاني، المقررة إقامتها بمدينة دبي خلال أكتوبر المقبل.

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