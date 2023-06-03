"الشارقة الرياضي" يحتفي باليوم العالمي للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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نظم مجلس الشارقة الرياضي - احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية - جولة لمسافة 9 كيلومترات بمشاركة 1000 دراج من 44 جنسية، على كورنيش الشارقة، لمدة ساعتين ، وسط تفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وشهدت الجولة تنافسا كبيرا لاحراز المراكز الأول ومنحت اللجنة المنظمة كل مشارك ميدالية تذكارية.

حضر الفعالية وشارك فيها سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" وخالد آل علي مدير شاطئ الحيرة، وأحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

وأعرب ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية عن سعادته بنجاح هذه الاحتفالية وهذا العدد الكبير من المشاركين، لافتًا إلى أنه المجلس يحرص على إحياء هذه المناسبة العالمية سنويًا وإثراء الرياضة المجتمعية في الإمارة التي يهوى قاطنيها ركوب الدراجات.

وقال إن الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعالية من مختلف الفئات العمرية كان من أكبر علامات النجاح معربا عن الشكر لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" على استضافة الحدث، على الشاطئ ضمن حرص المجلس في كل فعالياته على اختيار مناطق ومعالم مميزة في الإمارة لتنظيم مختلف الأنشطة والأحداث دعمًا للسياحة الرياضية، كما قدمه شكره للجهات والمؤسسات الذين ساهموا في توفير مقومات النجاح.

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