نادال يستهل فترة تعافي مقدّرة بخمسة أشهر

المصدر: أ ف ب

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جرت عملية التنظير المفصلي التي خضع لها النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال في برشلونة "بشكل جيّد" و"تُقدّر فترة تعافيه بخمسة أشهر"، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من المتحدث باسم حامل لقب 22 بطولة كبرى في كرة المضرب.

وقال المتحدث "سارت الجراحة على ما يرام واشتملت على تنظيف الأجزاء الليفية والمتضررة من الوتر (للعضلة القطنية الكبيرة في الطرف السفلي) وكذلك تقويته".

أضاف "ثانياً، تم علاج آفة قديمة في وركه الأيسر، ما سيساهم بالتأكيد في شفاء الوتر".

أردف المصدر ان نادال الذي بلغ السابعة والثلاثين السبت"سيبدأ عملية التعافي الوظيفي في غضون ساعات وتُقدّر الفترة العادية بخمسة أشهر".

وكانت الاصابة في عضلة مفصل الورك الأيسر أبعدت نادال عن المنافسة منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي. ورغم الألم، أصر على إنهاء المباراة التي خسرها أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في ثلاث مجموعات.

ولم يلعب المصنف أول عالمياً سابقاً منذ ذلك الحين، مؤجلاً عودته إلى ملاعب الكرة الصفراء، قبل أن يعلن في 18 مايو عن عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس المفضلة لديه حيث احرز لقبها 14 مرة، ومن دون أن يفصح عن تاريخ محدد للعودة، مؤكداً أن الهدف هو عام 2024 الذي ربما قد يكون الاخير له في عالم كرة المضرب.



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