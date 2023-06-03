جودو الإمارات يحقق برونزية الجائزة الكبرى في طاجيكستان

المصدر: وام

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توج منتخبنا الأول للجودو بالميدالية البرونزية في افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تقام بقاعة قصر التنس في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، والتي شهدت مشاركة 315 لاعباً ولاعبة من 40 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ومع ختام اليوم الأول، تقف 3 منتخبات في صدارة الترتيب العام برصيد ذهبية واحدة وهي منتخبات طاجكستان وأوزبكستان وسلوفينيا، بينما احتل منتخبنا المركز الأول على مستوى الدول العربية الأربع المشاركة والسابع في الترتيب العام برصيد الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة بشرات في وزن 52 كجم للسيدات، والمركز الخامس في وزن 57 كجم للسيدات عن طريق اللاعبة باتسو.

وستشهد الجولة الختامية منافسات الوزن الثقيل الذي يشارك فيه لاعبنا أرام بوزن تحت 90 كجم، حينما يلتقي اللاعب البحريني ماريف سليم، فيما يتواجه لاعبنا معروف في (وزن فوق 100 كجم) مع بطل طاجيكستان رحمان منصور.

وفي اتصال هاتفي مع ناصر التميمي رئيس البعثة أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي؛ هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بعثة المنتخب على المستوى المتميز في منافسات الوزن الخفيف في اليوم الأول لبطولة طاجكستان، وذلك ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى أن طموحات جودو الإمارات كبيرة وبلا حدود في حصد المزيد من الميداليات في بطولة الجائزة الكبرى بطاجيكستان وكذلك التأهل لنهائيات أولمبياد باريس.

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