دبي تحتض نسخته الأولى.. نجوم منتخب الإمارات يشاركون في "الدوري العالمي للبادل"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انضمام 4 لاعبين من المنتخب الوطني الإماراتي إلى نخبة نجوم البادل المصنفين أوائل العالم، والمشاركين في بطولة الدوري العالمي للبادل "وورلد بادل ليج"، الحدث الأول من نوعه على الإطلاق الذي يقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري، وتستضيف منافساته كوكاكولا أرينا.

وتضم قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة كلاً من: عبدالله أهلي، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله، وفارس الجناحي، وسالم الهولي، وتعد مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني في هذه البطولة العالمية تجربة مهمة، حيث يشارك كل لاعب في فريق مختلف ليحصل كل لاعب على فرصة للعب إلى جانب أفضل لاعبي البادل في العالم، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم من خلال منافسة المصنفين الأوائل.

ويتمتع عبدالله أهلي بحرفية عالية وهو المصنّف رابعاً على مستوى الدولة، كما أنه فاز بلقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل وكأس أبطال العرب، وكأس الخليج للبادل، ويشارك عبدالله أهلي مع فريق "شيتاز"، الذي يضم كلاً من: أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وكلاهما مصنّفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى فرناندو بيلاستيغوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة على العالم.

وانضم عبدالله عبدالعزيز عبدالله إلى صفوف فريق "جاغوارز" الذي تقوده أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، ويضم مجموعة من أمهر اللاعبين على مستوى العالم، من بينهم كارلوس دانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً. وجيرونيمو غونزاليس لوك المصنف ثالث عشراً وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة السابعة والأربعين، ويمتلك عبدالله عبدالعزيز حضورًا قويًا على أرض الملعب ويحتل عن جدارة المرتبة السادسة على مستوى الدولة وفقًا لتصنيف اتحاد الإمارات للبادل.

كما انضم فارس الجناحي إلى صفوف فريق "بانثرز" الذي يضم كلاً من: أوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالميًا، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز غرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشر، ويتمتع فارس الجناحي بموهبة كبيرة وهو مصنّف ثامناً على مستوى الدولة وفقا لاتحاد الإمارات للبادل.

فيما يشارك سالم الهولي مع فريق "تايغرز" الذي يضم كلاً من: مارتا أورتيغا التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا الذي يحتل المرتبة التاسعة، كما يزخر هذا الفريق بالعديد من النجوم من بينهم فيكتوريا إغليسياس سيغادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينغوتو المصنف ثاني عشر. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي التي تحتل المرتبة الثامنة عشر.

وتضفي مشاركة اللاعبين الإماراتيين المتميّزين بانضمامهم إلى 24 من كبار الأسماء الرياضية القادمة من أنحاء متفرقة من العالم، المزيد من الأجواء الحماسية التي ستشعل المنافسة الشرسة بين الفرق الأربعة، ويشهد هذا الحدث العالمي الذي يدمج بين الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية والفنية منافسة مشوّقة بين فرق عالمية يتخلله حفلات موسيقية وغنائية تقام على مدار 4 أيام، ويشكل الموسم الافتتاحي لهذه البطولة تجربة لا مثيل لها، حيث سيتم إحياء حفلات تؤديها مجموعة من النجوم.

ويمكن للجمهور الراغب في حضور هذه المنافسات العالمية حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ"كوكا كولا أرينا دبي"، أو موقع "بلاتنيوم ليست" الإلكتروني أو "فيرجن ميغاستور". خلال اليومين الثاني والثالث، تشمل التذكرة الواحدة مباريات البادل والحفلات الموسيقية بينما تذاكر اليوم الأول والرابع متاحة الآن بسعر خاص قدره 99 درهماً فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز